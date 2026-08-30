Pievērsiet uzmanību: šis priekšmets guļamistabā uzkrāj pārsteidzoši daudz putekļu
Guļamistabā putekļi uzkrājas ļoti ātri, taču pie vainas var būt ne tikai reta uzkopšana. Kā norāda eksperts, viens parasts interjera elements var ievērojami veicināt putekļu uzkrāšanos - īpaši, ja tas atrodas zem gultas.
Putekļi guļamistabā var uzkrāties ļoti ātri pat pēc rūpīgas uzkopšanas. Kā norāda eksperts, viens no iemesliem var būt kāds izplatīts interjera elements.
Pat pēc tīrīšanas putekļi guļamistabas virsmās var ātri atkal parādīties. Viens no iemesliem var būt parasts paklājs, īpaši, ja liela tā daļa atrodas zem gultas un to ir grūti aizsniegt ar putekļsūcēju.
Vasarā putekļu problēma var kļūt vēl izteiktāka, jo gaiss vairāk cirkulē un biežāk tiek izmantoti gaisa kondicionieri. Tāpat guļamistabā ir vairāki priekšmeti, kas viegli uzkrāj putekļus un tādēļ regulāri jātīra, raksta "Tom's Guide".
Viens no šādiem priekšmetiem ir paklājs. To bieži izmanto interjera papildināšanai vai nolietota grīdas seguma paslēpšanai. Liels paklājs var daļēji atrasties zem gultas, tādēļ šo vietu ir grūti iztīrīt ar putekļsūcēju. Tāpēc starp tīrīšanas reizēm tur var uzkrāties ievērojams daudzums putekļu.
Paklāji, pleds un mīkstās mēbeles rada mājīgu un patīkamu atmosfēru, taču vienlaikus tie uzkrāj ļoti daudz putekļu.
Ko darīt ar paklāju guļamistabā?
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Ja paklājs ir būtiska istabas interjera daļa, ieteicams izvēlēties tādu, kuru ir viegli kopt. Piemēram, var dot priekšroku mazākam paklājam, ko regulāri iespējams iznest ārā un izpurināt.
Vēl viena iespēja ir izvēlēties paklāju, ko var mazgāt veļas mašīnā. Tomēr pats svarīgākais ir regulāra guļamistabas uzkopšana, kas palīdzēs samazināt putekļu uzkrāšanos.
Kuras vēl vietas guļamistabā uzkrāj putekļus?
Īpaša uzmanība jāpievērš gultasveļai. To ieteicams mazgāt vismaz reizi nedēļā, īpaši vasarā. Tas pats attiecas uz spilvendrānām, pārklājiem un citiem gultas tekstilizstrādājumiem. Nevajadzētu aizmirst arī par matrača pārvalku.
Putekļi viegli uzkrājas arī aizkaros. Ja tos izmanto telpas aptumšošanai rullo žalūziju vietā, arī aizkari regulāri jātīra. Atverot un aizverot aizkarus, uz auduma sakrājušies putekļi var nokrist uz grīdas un citām virsmām.
Tīrīšana nepieciešama arī matracim. To ieteicams izsūkt ar rokas putekļsūcēju ik pēc vairākām gultasveļas maiņas reizēm.