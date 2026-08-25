Gulbenes novadā pie kapsētas manīts lācēns - iespējams, tuvumā uzturas visa lāču ģimene
Gulbenes novadā Tanslavu kapu teritorijā manīts pusaugu lācēns, un pašvaldība brīdina, ka tuvējā apkārtnē varētu uzturēties arī citi lāči. Iedzīvotāji aicināti kapsētas apkārtnē būt īpaši piesardzīgiem.
Gulbenes novada pašvaldība otrdien sociālajos tīklos izplatījusi brīdinājumu pēc tam, kad Tanslavu kapu teritorijā pamanīts pusaugu lācēns.
Pašvaldība norāda, ka šāds novērojums var liecināt par iespējamu lāču ģimenes uzturēšanos tuvējā apkārtnē.
Kapsētas apmeklētāji aicināti lāčiem nekādā gadījumā netuvoties, kā arī nemēģināt tos fotografēt vai aizdzīt.
Tāpat pašvaldība iesaka neiet mežā un krūmājos kapsētas tuvumā, bērnus turēt redzeslokā un kapsētas teritorijā neuzturēties ilgstoši, īpaši vakara un agrās rīta stundās.
Ja lācis tomēr tiek pamanīts, cilvēki aicināti saglabāt mieru un lēnām doties prom no dzīvnieka, neveicot straujas kustības un nemēģinot tam tuvoties. “Lūdzam rūpēties par savu drošību!” uzsver Gulbenes novada pašvaldība.
Latvijā brūnie lāči pēdējos gados tiek novēroti arvien biežāk, īpaši valsts austrumu un ziemeļaustrumu daļā. Tomēr sastapšanās ar lāci cilvēku apdzīvotu vietu tuvumā vienmēr prasa īpašu piesardzību.