Augusta pēdējā nedēļā dārzā vēl iespējams paveikt daudz – no ražas novākšanas un augu apgriešanas līdz sēšanai un dobju sagatavošanai rudenim.
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Šodien 06:05
Augusta pēdējās dienas dārzā: ko vēl noteikti vajadzētu izdarīt pirms rudens
Augusta pēdējā nedēļa dārzā nebūt nenozīmē, ka aktīvā sezona ir galā. Gluži pretēji – šis ir ražas laiks, vienlaikus jāparūpējas par ziedošajiem augiem, jāsagatavo dobes rudenim un jau jādomā par nākamā gada dārzu. Dārzkopības eksperti nosauc vairākus darbus, kurus vēl vērts paveikt līdz mēneša beigām.
Augusts dārzniekiem ir viens no darbīgākajiem mēnešiem. Daļa augu vēl aktīvi zied un ražo, savukārt citi jau tuvojas sezonas noslēgumam. Pareizi izvēlēti darbi šajā laikā var palīdzēt pagarināt ražas un ziedēšanas sezonu, kā arī sagatavot augus rudenim.
Augusta pēdējā nedēļā dārzā vēl netrūkst darāmā – lūk, desmit svarīgi darbi, kurus vērts paveikt pirms rudens iestāšanās.