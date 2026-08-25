Nesteidzies izmest noziedējušās puķes - tagad vari tikt pie stādiem nākamajam gadam par velti
Augusta beigas ir īstais brīdis, lai nesteigtos izmest visas noziedējušās puķes. Daudziem augiem šajā laikā jau nogatavojas sēklas, kuras iespējams savākt, izžāvēt un saglabāt nākamajam pavasarim. Tādējādi jauniem augiem nākamgad nebūs obligāti jātērē nauda.
Augustā sēklas iespējams ievākt no daudziem populāriem dārza augiem. To vidū ir magones, puķzirnīši, kliņģerītes, kā arī daži garšaugi. Galvenais ir nesteigties nogriezt visas noziedējušās ziedkopas uzreiz.
Ļauj ziedam pilnībā noziedēt
Ja no auga vēlaties iegūt sēklas, noziedējušo ziedu nevajadzētu uzreiz nogriezt. Stādaudzētavas “Hopes Grove Nurseries” dibinātājs Moriss Hankinsons skaidro, ka ziedkopu nepieciešams atstāt uz auga tik ilgi, līdz tajā izveidojas un nogatavojas sēklas. Parasti sēklu galviņa pamazām kļūst sausa un brūngana. Tieši tad pienācis piemērots laiks to ievākt.
Ja ziedkopa vēl ir zaļa un mitra, sēklas, visticamāk, vēl nav pilnībā nobriedušas.
Kā sēklas pareizi savākt?
Kad sēklu galviņas ir pilnībā izžuvušas, tās var uzmanīgi nogriezt. Viens no vienkāršākajiem paņēmieniem ir ziedkopu ievietot papīra maisiņā un sēklas tajā izkratīt. Atkarībā no auga tās iespējams arī uzmanīgi izņemt ar rokām.
Papīra maisiņš šim nolūkam ir īpaši piemērots, jo tajā neveidojas tik daudz mitruma kā noslēgtā plastmasas maisiņā. Pirms sēklas novieto glabāšanā, svarīgi pārliecināties, ka tās ir pilnīgi sausas, jo pretējā gadījumā ziemas laikā var parādīties pelējums.
Kur tās glabāt līdz pavasarim?
Savāktās sēklas līdz nākamajai sezonai ieteicams uzglabāt vēsā, sausā un tumšā vietā. Tās var turēt papīra aploksnēs vai maisiņos, kā arī sausā stikla traukā. Uz iepakojuma vēlams uzrakstīt auga nosaukumu un sēklu ievākšanas gadu – pavasarī tas ļaus izvairīties no minēšanas, kas īsti kurā paciņā atrodas. Īpaši svarīgi sēklas pasargāt no mitruma un krasām temperatūras svārstībām.
No kuriem augiem augustā var vākt sēklas?
Augustā sēklu gatavība atšķiras atkarībā no auga un tā ziedēšanas laika, tomēr šajā periodā sēklas bieži var vākt no:
- magonēm;
- kliņģerītēm;
- lauvmutītēm;
- puķzirnīšiem;
- samtenēm;
- rudzupuķēm;
- dažādiem garšaugiem.
Nevajadzētu orientēties tikai pēc kalendāra – drošākais signāls ir pilnībā nobriedusi un sausa sēklu galviņa.
Ne visas puķes būs identiskas mātesaugam
Vācot sēklas, jāņem vērā vēl kāda nianse. Ja dārzā aug hibrīdšķirnes, no to sēklām nākamajā gadā izaudzētie augi ne vienmēr izskatīsies tieši tāpat kā mātesaugs. Ziedu krāsa, izmērs vai citas īpašības var atšķirties. Savukārt no tradicionālām, stabilām šķirnēm ievāktas sēklas biežāk saglabā mātesauga īpašības.
Tomēr daudziem dārzniekiem tieši neparedzamais rezultāts ir daļa no prieka. Tāpēc augusta beigās nevajadzētu automātiski nogriezt un izmest visas noziedējušās puķes. Dažām atliek ļaut pilnībā izveidot sēklas, un jau nākamajā pavasarī tās var pārtapt jaunos augos – praktiski bez papildu izdevumiem.