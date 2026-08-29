Var ēst pat katru dienu: uztura speciāliste atklāj, kā pagatavot kartupeļus visveselīgākajā veidā
Kartupeļi var būt daļa no veselīga ikdienas uztura, ja tos pagatavo pareizi.
Uztura speciālisti iesaka priekšroku dot kartupeļu cepšanai cepeškrāsnī, vārīšanai un gatavošanai tvaicējot, nevis cepšanai lielā eļļas daudzumā.
Sertificēta uztura speciāliste Natālija Rizzo norāda, ka nekas slikts nenotiks, ja reizēm apēdīsiet frī kartupeļus, tomēr kopumā labāk izvēlēties pagatavošanas veidus, kuros nepieciešams mazāk eļļas. Par to raksta "Today.com".
Pie šādām metodēm viņa pieskaita kartupeļu cepšanu cepeškrāsnī, vārīšanu un gatavošanu tvaicējot. Savukārt, ja kartupeļiem atstāj mizu, tie nodrošina vēl vairāk uzturvielu un šķiedrvielu, kas palīdz uzturēt zarnu un sirds veselību.
Eksperte norāda, ka kartupeļi ir veselīgs dārzenis. Tie ir bagāti ar kāliju un C vitamīnu. Oranžais kartupelis jeb batāte satur daudz beta karotīna, savukārt japāņu batāte ar violetu mizu ir bagāta ar E vitamīnu.
Pat frī kartupeļu vai čipsu veidā kartupelis joprojām ir dārzenis. Tomēr cepšana, kas nepieciešama šādu ēdienu pagatavošanai, pievieno liekas kalorijas, taukus un citus savienojumus, kas var negatīvi ietekmēt veselību. Tas var mazināt ieguvumus, ko kartupeļi sniedz savā dabiskākajā veidā, uzsvēra uztura speciāliste.
"Nav vērts pārspīlēt ar taukvielu pievienošanu gatavošanas laikā, jo tādējādi kartupelis no veselīga garnējuma pārvēršas par ēdienu ar ļoti augstu kaloriju un piesātināto tauku saturu," apgalvo Rizzo.
Ja tomēr kartupeļu gatavošanas laikā pievienojat taukvielas, eksperte iesaka izvēlēties olīveļļu – tā tiek uzskatīta par vienu no veselīgākajām.
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