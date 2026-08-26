Šī ierīce nemanāmi palielina elektrības rēķinu: tā ir gandrīz katrā mājā
Mājās un dzīvokļos ir tādas sadzīves ierīces, kas darbojas nepārtraukti un visas dienas laikā patērē ievērojamu elektroenerģijas daudzumu.
"Ledusskapis darbojas nepārtraukti, bet karstās dienās gaisa kondicionieris var būt ieslēgts vairākas stundas. Tomēr saskaņā ar praktisku elektroenerģijas patēriņa samazināšanas rokasgrāmatu tieši elektriskais ūdens sildītājs parasti visvairāk ietekmē elektrības rēķina apmēru," teikts izdevums "Ziare.com" materiālā.
Ikdienā lietojot, tas var ievērojami palielināt ikmēneša rēķinu un patērēt vairāk elektroenerģijas nekā ledusskapis, televizors un veļas mazgājamā mašīna kopā. Tomēr ziemā par galveno elektroenerģijas patērētāju var kļūt elektriskais radiators vai sildītājs ar ventilatoru, savukārt vasarā būtiski pieaug gaisa kondicioniera patēriņš.
Cik elektroenerģijas mēnesī patērē elektriskais ūdens sildītājs?
Parasta elektriskā ūdens sildītāja jauda ir aptuveni 1500–2000 vatu. Tā sildelements nedarbojas nepārtraukti, jo termostats to izslēdz, kad ūdens sasniedz iestatīto temperatūru. Tomēr ģimenē, kurā tiek patērēts daudz karstā ūdens, ūdens sildītājs var efektīvi sildīt ūdeni aptuveni trīs stundas dienā.
Arī gaisa kondicioniera lietošana karstās dienās var būtiski palielināt elektrības rēķinu, īpaši, ja tas ir iestatīts uz 21–22 grādu temperatūru pēc Celsija, logi atrodas tiešos saules staros vai mājai ir slikta siltumizolācija.