Kāpēc arvien vairāk cilvēku ienīst balss ziņas? Psiholoģija aiz vēlmes rakstīt, nevis zvanīt
Balss ziņas kļuvušas par ierastu saziņas veidu – atliek nospiest vienu pogu, pateikt sakāmo un nosūtīt. Tomēr daļai cilvēku paziņojums ar balss ierakstu rada nevis prieku par ērtu komunikāciju, bet vieglu stresu.
Kāpēc mēs labprātāk uzrakstām piecas ziņas, nevis ierakstām 30 sekunžu balss ziņu?
Rakstīt nozīmē kontrolēt sarunu
Viena no lielākajām rakstiskas saziņas priekšrocībām ir kontrole. Rakstot ziņu, cilvēks var padomāt, ko tieši vēlas pateikt, pārveidot teikumu, izdzēst lieko un tikai tad nospiest “nosūtīt”. Balss ziņā šīs iespējas ir daudz mazākas. Tiklīdz ieraksts nosūtīts, tas jau ir pateikts.
Rakstīšana arī ļauj izvairīties no neveiklām pauzēm, pārteikšanās vai pārāk emocionāla toņa. Īpaši cilvēkiem, kuri daudz domā par to, kā viņus uztver citi, rakstiska komunikācija var šķist drošāka.
“Man tagad tas obligāti jānoklausās?”
Vēl viena problēma ir laiks. Īsai īsziņai nepieciešamas dažas sekundes. Savukārt balss ziņa, kas ilgst divas vai trīs minūtes, nozīmē, ka saņēmējam jāatrod brīdis, kad to noklausīties.
Turklāt balss ziņu nevar tik vienkārši pārskatīt ar acīm. Ja cilvēks nosūta garu stāstu, jāieklausās tajā no sākuma līdz beigām vai jāmeklē konkrētā vieta ierakstā. Tāpēc daudzi balss ziņas uztver kā sava veida komunikācijas “mājasdarbu”.
Dažiem nepatīk arī sava balss
Ir vēl viens iemesls – cilvēkiem mēdz nepatikt dzirdēt pašiem savu balsi ierakstā. Ierakstā balss skan citādi nekā tā, kādu cilvēks dzird pats sevī. Tas var radīt sajūtu, ka balss ir pārāk augsta, dīvaina vai vienkārši “ne mana”. Tāpēc cilvēks, kurš labprāt sarunājas klātienē, var justies neērti, ierakstot sevi telefonā.
Bet kāpēc citi balss ziņas dievina?
Balss ziņām ir arī savas priekšrocības. Tās ļauj daudz ātrāk izstāstīt sarežģītu domu, nodot emocijas un izvairīties no garas rakstīšanas. Dažiem cilvēkiem balss ziņa šķiet daudz personiskāka nekā teksts. Balss tonis ļauj saprast, vai cilvēks joko, ir satraukts, priecīgs vai noguris.
Tāpēc nav tā, ka viena komunikācijas forma būtu “pareiza”. Daudz kas atkarīgs no cilvēka ieradumiem un tā, cik daudz kontroles viņš vēlas saglabāt pār sarunu. Un, ja tev trīs minūšu balss ziņa šķiet kā neliels pārbaudījums, tu noteikti neesi vienīgais.