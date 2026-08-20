Ābolu laika gardumiņi.
Garšīgi
Šodien 10:07
Kārtainā mīkla, āboli, kanēlis, skābais krējums, un ātrie našķi gatavi
Ābolu našķus no kārtainās mīklas ir ļoti viegli pagatavot, ja vien mājās ir receptē minētās četras sastāvdaļas. Nu labi, piecas, jo vajag arī mazliet cukura. Tas taču našķis!
Sastāvdaļas:
āboli
kārtainā mīkla (es to pērku, un šim nolūkam vislabāk ņemt lielo porciju, nevis mazās, saldētās plāksnes, bet der arī tādas)
kanēli
cukurs
skābais krējums
Pagatavošana:
1. Kārtaino mīklu izklāj, bet neveltnē. To pārsmērē ar skābo krējumu, pārkaisi ar kanēli un nedaudz cukura un noklāj ar nomizotiem un gabaliņos sagrieztiem āboliem.
2. Mīklu gareniski satin un sagriez šķēlēs. Tās izkārto uz cepešpannas, kas pārklāta ar cepamo papīru.
Var likt gan guļus, lai veidojas tādi kā pīrādziņi (attēlā divi tādi ir uzskatei) vai cept kā smalkmaizītes (visi pārējie veidojumi uz pannas).
3. Cep 200 grādos zeltainus (aptuveni 20-25 min.).