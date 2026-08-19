Karstā gaisa friterī gaļa sanāk īpaši garda, un arī māja smaržo apetītlīgi.
Garšīgi
Šodien 14:31
Gluži kā uz grila gatavota jeb Sulīga cūkgaļas karbonāde karstā gaisa friterī
Šī nav klasiska karbonāde ar panējumu miltos vai rīvmaizē un olā, bet gan šķēlēs sagriezts karbonādes gabals, mazliet iemarinēts un uzfritēts. Karstā gaisa friterī gaļa top gatava nieka 14 minūtēs!
Sastāvdaļas:
karbonādes gaļa (var būt arī kakla karbonāde, bet tad būs treknāka)
garšvielas pēc izvēles
sīpoli
mazliet majonēze
Pagatavošana:
Gaļu sagriez plānās (ap puscentimetru) šķēlēs un sajauc ar izvēlētajām garšvielām (es ņēmu cūkgaļai paredzēto garšvielu maisījumu un jodēto sāli), pusapļos sagrieztu sīpolu (daudzums pēc gaumes) un majonēzi (uz apmēram kilogramu gaļas ēdamkarote majonēzes). Ļauj garšām sasūkties vismaz 30 minūtes, bet labāk vēl ilgāk. Tad liec karstā gaisa friterī un gatavo 200 grādos 14 minūtes.
Varianti
- Šajā receptē fritera traukā ieklāju foliju un tad liku gaļu, cepot negrozīju to, un sanāca ļoti sulīga karbonāde ar kraukšķīgu augšpusi.
- Pirms tam cepu gaļu, liekot to uz restēm – sanāca sulīga karbonāde ar viscaur kraukšķīgu garoziņu.