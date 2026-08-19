Ķirbji jau aug, bet raža vēl nav garantēta: ko noteikti izdarīt augustā
Augustā ķirbji aug īpaši strauji, un līdz ražas novākšanai daudzos dārzos atlicis vien pusotrs līdz divi mēneši. Tieši šajā laikā svarīgi palīdzēt augiem spēkus novirzīt jau izveidojušos augļu attīstībai, nevis jaunu dzinumu un ķirbīšu veidošanai.
Kā norāda izdevums “Homes & Gardens”, vasaras beigās ķirbjiem īpaši svarīga ir regulāra laistīšana, piemērota mēslošana un augļu pasargāšana no mitras augsnes. Pareiza kopšana augustā var palīdzēt ķirbjiem ne tikai izaugt lielākiem, bet arī laikus nogatavoties pirms rudens salnām.
Karstā laikā ķirbjus laisti pamatīgi
Ķirbjiem nepieciešams daudz mitruma, bet laikā, kad jau veidojas augļi, ūdens patēriņš kļūst vēl lielāks. To sakņu sistēma ir samērā sekla, tāpēc ilgstoši sausā laikā augi var ātri ciest no mitruma trūkuma. Rezultātā ķirbji var palikt mazāki vai izaugt neregulāras formas.
Speciālisti iesaka neveikt tikai virspusēju augsnes apsmidzināšanu, bet laistīt retāk un pamatīgāk, lai ūdens sasniegtu sakņu zonu. Vispiemērotākais laiks laistīšanai ir rīts. Ūdeni vēlams liet tieši uz augsnes, nevis lapām. Mitras lapas var veicināt sēnīšu slimību, tostarp miltrasas, izplatību.
Augustā vēl vari ķirbjus pabarot
Ķirbji ir prasīgi ne tikai pēc ūdens, bet arī barības vielām.
Augļu attīstības periodā piemērotāks būs mēslojums ar lielāku fosfora un kālija daudzumu, kas veicina augļu veidošanos un nobriešanu. Kā alternatīvu iespējams izmantot arī tomātiem paredzētu mēslojumu.
Savukārt ar slāpekli bagātu mēslojumu vasaras beigās labāk nepārspīlēt. Tas var stimulēt jaunu lapu un dzinumu augšanu laikā, kad augam spēki jau būtu jānovirza ķirbju nogatavināšanai.
Mēslošanu iesaka pārtraukt aptuveni četras nedēļas pirms plānotās ražas novākšanas.
Neatstāj uz auga pārāk daudz ķirbju
Liels skaits ķirbju uz viena auga sākotnēji var šķist laba ziņa, taču vasaras beigās augam var nepietikt laika un resursu, lai visus nogatavinātu. Tāpēc augustā ieteicams izvērtēt augļus un mazākos vai acīmredzami neperspektīvos noņemt. Ja mērķis nav izaudzēt milzu ķirbi, uz viena dzinuma var koncentrēties uz dažiem spēcīgākajiem augļiem. Tādējādi vairāk barības vielu nonāks tieši tajos.
Var saīsināt arī dzinuma galu aiz pēdējā izvēlētā ķirbja, lai augs vairs netērētu spēkus jaunas lapotnes un dzinumu veidošanai.
Pacel ķirbjus no mitras zemes
Kad ķirbji kļūst smagāki, tie ilgstoši atrodas vienā vietā uz augsnes. Ja zeme ir mitra, augļa apakšējā daļa var sākt bojāties. Vienkāršs risinājums ir zem ķirbja palikt dēli, flīzi, ķieģeli vai citu sausu, stingru materiālu.
Tas samazina augļa tiešu saskari ar mitru augsni un vienlaikus var pasargāt to no kaitēkļiem, kas pārvietojas pa zemi.
Daži dārzkopji ķirbjus mēdz arī uzmanīgi pagriezt, lai saule vienmērīgāk apspīdētu visu augli. Tomēr tas jādara ļoti piesardzīgi, jo, bojājot kātiņu, iespējams sabojāt arī pašu ķirbi.
Drošāka alternatīva ir nogriezt tikai tās lapas, kas pilnībā aizsedz augli no saules.
Pievērs uzmanību baltajiem plankumiem uz lapām
Vasaras beigās ķirbjus bieži skar miltrasa. Viena no pirmajām pazīmēm ir balts, miltiem līdzīgs pārklājums uz lapām. Slimībai progresējot, lapas var dzeltēt un atmirt. Ja tiek bojāta liela daļa lapotnes, augam kļūst grūtāk nodrošināt nobriestošos ķirbjus ar nepieciešamo enerģiju.
Inficētās lapas ieteicams savlaicīgi izgriezt un aizvākt, lai ierobežotu slimības izplatīšanos.
Miltrasas risku palīdz mazināt arī pareiza laistīšana – ūdeni lejot pie saknēm, nevis pār lapām – un nepieļaujot, ka augs ilgstoši cieš no sausuma.
Augustā svarīgākais vairs nav panākt, lai ķirbju augs izveidotu pēc iespējas vairāk jaunu dzinumu un augļu. Gluži pretēji – galvenā uzmanība jāpievērš tam, lai jau izveidojušies ķirbji saņemtu pietiekami daudz ūdens, barības vielu un saules un paspētu nobriest pirms rudens aukstuma.