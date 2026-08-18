Avenes augustā - viena kļūda var maksāt nākamā gada ražu
Augustā aveņu dobēs vienlaikus notiek divi pavisam atšķirīgi procesi – vasaras avenēm ražas laiks tuvojas beigām, kamēr rudens avenes tikai sāk gatavināt ogas. Tieši tāpēc dārzkopības eksperti brīdina: pirms ķerties pie šķērēm, svarīgi zināt, kāda veida avenes aug dārzā, jo nepareiza apgriešana var maksāt daļu ražas.
Kā skaidro izdevums “Homes & Gardens”, augustā gan vasaras, gan rudens avenēm nepieciešama regulāra ogu novākšana, laistīšana un nezāļu ierobežošana. Taču būtiskākā atšķirība ir apgriešanā – vasaras avenes pēc ražas novākšanas ir jāapgriež, bet rudens avenes šajā laikā ar šķērēm aiztikt nevajadzētu.
Rudens avenes augustā neapgriez
Vasaras avenes ražo uz iepriekšējā gadā izaugušajiem dzinumiem. Kad tie savu ražu ir devuši, šie dzinumi vairs neražos, tāpēc tos var nogriezt līdz pat zemei.
Vecos dzinumus parasti var atpazīt pēc brūnās krāsas. Savukārt jaunos, zaļos dzinumus nevajadzētu nogriezt – tieši uz tiem ogas veidosies nākamajā vasarā.
Pēc veco dzinumu izgriešanas avenāju var arī nedaudz paretināt. Vispirms ieteicams izņemt vājos un bojātos dzinumus, bet spēcīgākos atstāt aptuveni 15–20 centimetru attālumā citu no cita. Pārāk sabiezējis avenājs saņem mazāk gaismas un gaisa, kas var ietekmēt arī nākamā gada ražu.
Savukārt ar rudens avenēm augustā jārīkojas pavisam citādi. Tās šajā laikā tikai sāk ražot, tāpēc dzinumu nogriešana nozīmētu arī vēl nenogatavojušos ogu zaudēšanu.
Novāc gatavās ogas regulāri
Neatkarīgi no aveņu veida augustā svarīgi regulāri novākt gatavās ogas.
Vasaras aveņu sezona atkarībā no šķirnes ilgst aptuveni no jūnija līdz augustam, savukārt rudens avenes sāk ražot augustā un piemērotos laikapstākļos var turpināt līdz pat rudenim.
Gatavu aveni nevajadzētu raut ar spēku. Ja oga sasniegusi pilnu gatavību, tā no serdes atdalās ļoti viegli. Ja jāpieliek spēks, labāk to vēl kādu laiku atstāt uz krūma.
Sausumā avenēm īpaši nepieciešams ūdens
Avenēm ir samērā sekla sakņu sistēma, tāpēc ilgstoši sauss un karsts laiks tās var ietekmēt īpaši ātri. Ogu veidošanās laikā avenēm nepieciešams pietiekams mitrums. Ūdens trūkuma dēļ ogas var kļūt sīkākas, sažūt un samazināties kopējā raža.
Karstā laikā ieteicams pārbaudīt augsni dažus centimetrus zem tās virskārtas. Ja tā ir sausa, avenājus nepieciešams kārtīgi salaistīt. Labāk tos laistīt retāk, bet pamatīgi, nevis katru dienu tikai nedaudz samitrināt augsnes virskārtu.
Nezāles avenēm atņem gan ūdeni, gan barības vielas
Augustā vērts pievērst uzmanību arī nezālēm. Tās konkurē ar avenēm par augsnē esošo mitrumu un barības vielām.
Tā kā aveņu saknes atrodas tuvu augsnes virskārtai, ravējot jābūt uzmanīgiem. Nezāles drošāk izraut ar rokām vai izmantot nelielu rokas darbarīku, nevis dziļi kaplēt augsni.
Pēc apgriešanas dzinumus piesien
Ja vasaras avenes pēc ražas novākšanas ir apgrieztas un paretinātas, atlikušos jaunos dzinumus ieteicams piesiet pie balstiem.
Tas palīdz avenēm saglabāt stāvu formu un pasargā dzinumus no nolūšanas vējā. Īpaši svarīgi tas kļūst laikā, kad zari ir noslogoti ar ogām. Piesiešanai labāk izmantot mīkstu materiālu, kas augošajā dzinumā neiegriezīsies.
Ar ražu var nākties dalīties ar putniem
Gatavās avenes vilina ne tikai cilvēkus. Ja dārzā tās regulāri apēd putni, ražu iespējams pasargāt ar piemērotu aizsargtīklu. Tomēr tīklam jābūt nostiprinātam tā, lai putni nevarētu pakļūt zem tā un sapīties. Visdrošāk to nostiept uz balstiem, nevis vienkārši uzmest tieši uz avenāju.