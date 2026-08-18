Jaunmoku pils aicina uz Dārza svētkiem ar tortēm un ziediem
Sestdien, 22. augustā, Jaunmoku pils ikvienu aicina uz ikgadējiem Dārza svētkiem. Apmeklētājus gaidīs senās un mūsdienu mūzikas koncerti, ekskursijas, pastaigas pa pili un tās parku, kā arī ziedu kompozīciju un jubilejas toršu konkurss.
Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pārziņā esošā Jaunmoku pils ēka šogad svin 125. gadadienu. Šo arhitektūras pieminekli kā medību pili pēc Rīgas pilsētas galvas Džordža Armisteda pasūtījuma 1901. gadā projektēja izcilais arhitekts Vilhelms Bokslafs. Pils ir arī Meža muzeja mājas. Pils telpas pieejamas dažādiem pasākumiem, daļā ēkas atrodas viesnīca.
Jauns vadītājs, jauni plāni
Kopš maija pili un muzeju vada jauns vadītājs – Uldis Mākulis. Jau gandrīz 30 gadu viņa profesionālā darbība saistīta ar muzejiem – Mākulis ir strādājis Latvijas un Šveices muzejos, ir nozares profesionālis ar lielu zināšanu bagāžu kultūras jomā un savu redzējumu par to, kādā virzienā attīstīt Jaunmoku pili un Meža muzeju. “Manuprāt, mežs ir saistīts ne tikai ar floru un faunu, bet arī ar kultūru, mākslu, vēsturi, arī ar meža garšām un smaržām. Tādēļ mūsu Meža muzejs ar laiku pat varētu kļūt par Latvijas muzeju Nr. 1 Ir ļoti svarīgi, lai Latvijā ir vieta, kur ikviens var izglītoties un gūt muzejisku pieredzi par meža jautājumiem. Es ticu muzejam kā medijam, kas spēj radīt īpašu pārdzīvojumu un jaunu zināšanu kopumu apmeklētājos. Jaunmoku pils ēka kļūtu par radošu laboratoriju, kurā mēs viesiem rādītu virzību uz jauno Meža muzeju, bagātinot cilvēku zināšanas par mežu.”
Var teikt, ka ar jaunā vadītāja atnākšanu pils ieguvusi jaunu elpu un jaunas perspektīvas. Šovasar pilī jau notikuši gan mūzikas, gan kino vakari, bet viens no iespaidīgākajiem un neparastākajiem pasākumiem solās būt gaidāmie Dārza svētki. Programma sāksies ar ziedu kompozīciju un toršu konkursu. Ziedu kompozīcijas visi konkursa dalībnieki veidos no tiem materiāliem, kas šim pasākumam sagādāti no pils parka, savukārt toršu cepējiem izvēles iespējas ir plašākas – kulinārijas brīnumus varēs gatavot mājās no paša produktiem un vest uz pili jau gatavus. Starp citu, viena konkursa toršu kategorija ir cieši saistīta ar mežu – tās ir tortes meža dzīvniekiem. Tātad var, piemēram, no burkāniem un kāpostiem mēģināt uzmeistarot torti zaķiem.
Visas dienas garumā Dārza svētkos skanēs mūzika – paredzēti četri koncerti. Divi no tiem būs veltīti senajai mūzikai, bet divi ar nosaukumu “Meža dziesmas” ansambļa “Savvaļnieki” izpildījumā, protams, veltīti mežam un tā īpašajam skaistumam. Vēl programmā ir arī ekskursijas pils parkā zinošu gidu vadībā. Informācija un biļešu iegāde: https://www.bezrindas.lv/lv/lvm-jaunmoku-pils-darza-svetki-jaunmoku-pilij-125/16419.
Ziemassvētku laikā uzmanības centrā – egle
Dārza svētki šogad nebūs vienīgais notikums Jaunmoku pilī. Gada nogalē iecerēta Ziemassvētku laikam veltīta izstāde, kuras centrā būs egle – viens no Latvijas mežam un svētku tradīcijām raksturīgākajiem simboliem. Nākotnē iecerēts attīstīt arī gastronomisko piedāvājumu, meklējot veidus, kā sadarbībā ar partneriem Jaunmoku pils viesiem ļaut iepazīt Latvijas meža garšas.
Kā vēl viens darbības virziens iecerēta medību vēstures un lomas atspoguļošana. “Mēs būsim ne tikai meža, bet arī medību muzejs, jo Jaunmoku pils ēka būvēta kā medību nams. Medības ir būtiska meža stāsta daļa. Šī tēma ir ļoti svarīga. To vēlamies skaidrot, muzeoloģiski atklāt, lai mazinātu aizspriedumus un nezināšanu par madībām. Novembrī svinēsim mednieku aizbildņa Svētā Huberta svētkus,” iecerēs dalās Uldis Mākulis.