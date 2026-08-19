Vai Latvijā pieaug cilvēku skaits, kuri apmaldās mežā? Glābēji atklāj biežākās kļūdas
Šogad jau 37 reizes VUGD devies palīgā cilvēkiem, kuri mežā apmaldījušies. Glābēji skaidro, kāpēc pat pieredzējuši sēņotāji un ogotāji dažkārt zaudē orientēšanos un ko darīt, ja pēkšņi vairs nav skaidrs, kur atrodies.
Vasaras otrajā pusē un rudenī Latvijas meži kļūst īpaši apmeklēti – cilvēki dodas sēņot, ogot, pastaigāties vai vienkārši baudīt dabu. Taču ne katrs izbrauciens beidzas, kā plānots. Ik gadu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņem izsaukumus par cilvēkiem, kuri mežā vai purvā apmaldījušies un pašu spēkiem vairs nespēj atrast ceļu atpakaļ.
VUGD norāda, ka izsaukumu skaits gadu no gada var būt ļoti atšķirīgs un lielā mērā atkarīgs no tā, cik aktīva konkrētajā sezonā ir sēņošana un ogošana. 2026. gadā līdz 18. augustam VUGD jau saņēmis 37 izsaukumus, kuros bijusi nepieciešama palīdzība mežā apmaldījušos cilvēku meklēšanā.
Mežā apmaldīties var arī pieredzējis cilvēks
Aizraušanās ar sēņu vai ogu meklēšanu var nemanot aizvest cilvēku krietni tālāk no sākotnējā maršruta. Turklāt mežā orientēšanos apgrūtina tas, ka daudzas vietas izskatās līdzīgas, bet, koncentrējoties uz zemi, cilvēks var nepamanīt svarīgus orientierus.
VUGD aicina, atrodoties mežā, ik pa laikam paskatīties apkārt un piefiksēt objektus, kas vēlāk var palīdzēt saprast atrašanās vietu. Ceļš, dzelzceļš, elektrolīnija, zīmīgs koks vai kāds cits dabas vai cilvēka veidots objekts var kļūt par svarīgu orientieri.
Šāda informācija noder arī glābējiem, ja cilvēks tomēr apmaldās. Jo vairāk viņš spēj pastāstīt par redzēto un ceļu, pa kuru pārvietojies, jo vieglāk iespējams noteikt meklēšanas vietu.
Telefons var būt izšķirošs
Viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem, lai cilvēku varētu ātri atrast, ir mobilais telefons.
VUGD norāda, ka cilvēku, kuram līdzi ir mobilais tālrunis, atrast iespējams daudz ātrāk. Zvanot glābējiem, ar cilvēku tiek uzturēta saruna, lai noskaidrotu, ko viņš redz sev apkārt, ko dzird un kādi orientieri atrodas tuvumā.
Tāpēc pirms došanās mežā mobilajam tālrunim jābūt pilnībā uzlādētam. Tāpat ieteicams paņemt līdzi kabatas lukturīti, ūdeni, pirmās palīdzības piederumus un ikdienā lietojamos medikamentus. VUGD iesaka somā ielikt arī šokolādi vai citu enerģiju sniedzošu pārtiku.
Cilvēku meklēšanā glābēji nepieciešamības gadījumā izmanto arī dronus. Tie aprīkoti ar optisko vai termokameru, kas ļauj teritoriju izlūkot no gaisa.
Ko darīt, ja saproti – esi apmaldījies?
Pats svarīgākais – neļauties panikai un nesākt haotiski staigāt pa mežu.
Ja saproti, ka pats nespēsi atrast ceļu atpakaļ, VUGD iesaka vispirms apstāties, apsēsties, atpūsties un mēģināt orientēties apkārtnē. Haotiska pārvietošanās var tikai aizvest vēl dziļāk mežā un ievērojami apgrūtināt meklēšanu.
Ja tuvumā dzirdama šoseja, ceļš vai atrodas apdzīvota vieta, iespējams mēģināt doties tā virzienā. Taču, ja nav pārliecības par savu atrašanās vietu, drošāk ir palikt uz vietas un sazināties ar glābējiem.
Ja saproti, ka paša spēkiem no meža izkļūt neizdosies, nekavējoties zvani 112.
Sarunā ar glābējiem jācenšas pēc iespējas precīzāk pastāstīt, kurā vietā mežā iegāji, cik ilgi tajā atrodies, kādus objektus esi redzējis vai šķērsojis un ko šobrīd redzi vai dzirdi sev apkārt.
VUGD norāda, ka meklēšanā ļoti palīdz arī skaņas un gaismas signāli. Tāpēc, ja iespējams, jāieklausās apkārtnē – iespējams, var sadzirdēt glābēju vai autocisternas signālus.
Pirms došanās mežā informē tuviniekus
Viens no vienkāršākajiem drošības pasākumiem ir pirms došanās mežā pastāstīt tuviniekiem, kur tieši plānots doties un aptuveni cikos paredzēts atgriezties.
VUGD arī iesaka mežā doties vismaz divatā. Ja vienam cilvēkam rodas veselības problēmas vai viņš apmaldās, otrs var nekavējoties izsaukt palīdzību.
Svarīgs ir arī apģērbs. Glābēji iesaka izvēlēties spilgtas un košas krāsas, nevis pelēkus vai citus neitrālus toņus – tas palielina iespēju cilvēku pamanīt no attāluma vai no gaisa.
Īsais drošības kontrolsaraksts pirms došanās mežā
Pilnībā uzlādēts mobilais telefons;
- kabatas lukturītis;
- ūdens un neliela enerģiju sniedzoša uzkoda;
- pirmās palīdzības piederumi un nepieciešamie medikamenti;
- spilgts, laikapstākļiem piemērots apģērbs;
- aptuvens maršruts un zināma vieta, kurā plānots atrasties;
- tuvinieks informēts par došanās vietu un plānoto atgriešanās laiku.
Un galvenais – ja mežā vairs nezini, kur atrodies, necenties par katru cenu atrast ceļu pats. Apstājies un zvani 112. Jo ātrāk glābēji saņem informāciju, jo vieglāk cilvēku atrast.