Lai tomātu raža neiet zudumā - receptes ieziemošanai un tūlītējai apēšanai
Lai cik ļoti garšotu, ražas laikā apēst visus tomātus nudien ir neiespējami. Te idejas gan to ieziemošanai, gan tūlītējai apēšanai ārpus ierastā "tomāts+gurķis+krējums" salikuma.
Divu sastāvdaļu ātrie salāti
Sastāvdaļas:
Tomāti
zilies sīpoli
eļļa, sāls un pipari pēc vajadzības
Pagatavošana:
Tomātus sagriez mazos kubiņos, smalki sakapā sīpolus. Pievieno eļļu, sāli un piparus, visu samaisi. Gatavs!
Krāsnī ceptu tomātu zupa
Sastāvdaļas:
1 kg tomātu
6 sarkanās paprikas
1 l dārzeņu buljona
2 sīpoli
4 ēdk. balzametiķa
4 ēdk. olīveļļas
4 daiviņas ķiploka
1 ēdk. cukura
1 tējk. kūpinātas paprikas pulvera
1 tējk. sāls
Pagatavošana:
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādiem. Paprikām izņem sēklotnes un sagriez 4 daļās, tāpat griez arī tomātus. Sīpolus nomizo, sagriez rupjās daivās. Liec visu bļodā, pievieno arī ķiplokus. Pārlej ar etiķi, eļļu, pieber paprikas pulveri un cukuru. Samaisi un kārto uz plāts. Cep krāsnī 30 minūtes.
2. Noņem paprikai un tomātiem miziņas, izspied ķiploku mīkstumu un liec visu pannas saturu katlā. Pielej buljonu, pievieno sāli un uzvāri. Vāri apmēram 5 minūtes, tad katla saturu sablendē. Pasniedzot var likt klāt karoti skābā krējuma.
Tomāti sālsūdenī
Sastāvdaļas:
stingri tomāti
melnie pipari
lauru lapa
uz 1 l ūdens: 1 ēdk. sāls un 1/2 ēdk. cukura
Pagatavošana:
Izmazgātās un izkarsētās burkās ieber melnos piparus un ieliec lauru lapu. Burkās kārto nomazgātus tomātus. Uzvāri sālsūdeni un pārlej tomātiem. Burkām uzliec vāciņu un tad tās karsē 80 grādos (0,8 l burciņu 15 minūtes). Izkarsētās burkas ņem ārā no ūdens, stingri aizvāko un apgriez ar vāciņu uz leju, līdz atdziest.
Paša gatavota tomātu mērce
Sastāvdaļas:
2 kg mazo jeb ķiršu tomātiņu
1 galviņa ķiploka
150 g ievārījuma cukura
40–50 ml 9 % etiķa – atkarīgs, cik stipru vēlas mērci
kaltēta raudene
nedaudz olīveļļas
sāls, pipari pēc garšas
Pagatavošana:
1. Slēgtā cepamajā traukā iekļāj foliju. Tomātus nomazgā, ja vēlies, sagriez uz pusēm, taču to var nedarīt. Sadali ķiploku daiviņās un liec tās uz tomātiem. Pārkaisi ēdamkaroti sāls, tikpat daudz raudeni un pārslaki ar dažām ēdamkarotēm olīveļļas. Cep 220 grādos aptuveni 20–30 minūtes, līdz tomāti izskatās tādi kā apžuvuši.
2. Masu atdzesē, pārlej katlā un sablendē. Ja nepieciešams, pievieno vēl sāli, piparus un raudeni.
3. Vāri mazā karstumā aptuveni 10 minūtes. Pievieno cukuru un vāri vēl 10 minūtes. Beigās pielej etiķi un karsē 5 minūtes. Liec burciņās, atdzesē un uzglabā ledusskapī.