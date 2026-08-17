Augustā dārzā neaizmirsti šos 3 darbus – vēlāk sev pateiksi paldies.
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Šodien 11:24
Dārzkopības eksperte nosauc 3 svarīgākos darbus augustā - viens noderēs jau nākamajā pavasarī
Augusts dārzā nebūt nenozīmē tikai ražas baudīšanu un vasaras pēdējo ziedu apbrīnošanu. Tieši tagad ir īstais brīdis sakopt dobes, sagatavot jaunus augus nākamajai sezonai un jau sākt domāt par pavasari. Dārzkopības eksperte ir nosaukusi trīs svarīgus darbus, kuriem šomēnes vērts pievērst īpašu uzmanību.
Līdz ar augusta iestāšanos dārzā mainās arī darāmo darbu saraksts. Daļa vasaras ziedu jau sāk noziedēt, nezāles turpina augt, bet vienlaikus pienācis piemērots laiks sagatavot dažus augus nākamajai sezonai.
Lūk, uz kādiem trim galvenajiem uzdevumiem augustā iesaka koncentrēties BBC raidījuma “Gardeners’ World” eksperte Klēra Venisa: