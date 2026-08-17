Jāēd uzreiz, jo tūlīt vietā izaugs jauni! Divas lieliskas kabaču receptes
Klāt kabaču laiks. Gaiši un tumši zaļi, strīpaini, mazāki un lielāki – tie visi tā vien aicina: liec mani uz pannas! Un kavēties nevajag, jo visgardākie ir mazi kabacīši.
Turklāt tie ir tik ražīgi, ka nevajag gaidīt, kad piebriedīs lielāki. Jāēd tūlīt, jo vietā drīz izaugs citi. Visās receptēs kabaču vietā var izmantot cukīni.
Kabaču plācenīši
Piparmētras var aizstāt ar sakapātu baziliku vai oregano. Ja kabacis ir sulīgs un masa ļoti mitra, pievieno vēl mazliet rīvmaizes.
20 minūtes + laiks kabaču iesālīšanai
4–6 personām
2 nelieli kabači
200 g brinzas
1 ola
3 ēdk. rīvmaizes
1 ēdk. svaigu piparmētru lapu
1 tējk. sāls
½ tējk. rīvētas citrona miziņas
eļļa cepšanai
1. Kabaci ar visu mizu sarīvē uz sakņu rīves un samaisi ar sāli. Noliec uz 1 stundu vai ilgāk, lai sasulo.
2. Rūpīgi nospied sulu no kabačiem, bet neizlej, jo to vajadzēs. Liec nosusinātos kabačus bļodā un samaisi ar sakultu olu. Piedrupini brinzu, pieber sakapātas piparmētras, citrona miziņu un rīvmaizi. Samaisi viendabīgu masu.
3. No masas veido plāceņus. Cep tos nelielā eļļas daudzumā uz mēreni uzkarsētas pannas no abām pusēm gaiši brūnus. Labi garšo ar skābo krējumu.
Ar malto gaļu pildīts kabacis
Ja kabacis izaudzis prāvāks un vidiņš jau porains, ar sēklām, izgreb to un piepildi ar malto gaļu.
45 minūtes
4 personām
2 nelieli kabači
300 g maltas cūkgaļas
200 ml piena
200 g fetas siera
1 tomāts
2 ēdk. sarīvēta kūstoša siera
2 tējk. miltu
½ tējk. sāls
¼ tējk. maltu piparu
¼ tējk. rīvēta muskatrieksta
1. Uz kārtīgi uzkarsētas pannas apbrūnini gaļu. Pieber sāli, piparus un muskatriekstu. Iemaisi miltus un visu kopā ar dakšiņu sairdini. Pielej pienu un maisot karsē, līdz mērce uzburbuļo un sabiezē.
2. Uzkarsē krāsni līdz 200 grādiem. Kabačus gareniski pārgriez uz pusēm un, ja nepieciešams, izgreb sēklas. Liec tos uz plāts ar griezuma pusi uz augšu un cep cepeškrāsnī 10 minūtes.
3. Sagriez tomātu un fetas sieru sīkos kubiņos. Pildi kabaču puses ar gaļas mērci, uz tās liec tomātus un fetu. Pa virsu uzkaisi kūstošo sieru un liec kabačus atpakaļ krāsnī uz 20 minūtēm. Pasniedz karstus ar salātiem.