Tautas līdzekļi, kas palīdzēs no termokrūzes likvidēt nelabu smaku
Paņemt līdzi kafiju vai tēju termokrūzē ir ļoti ērti, bet, ja pēc kafijas izdzeršanas krūze netiek uzreiz izmazgāta, tā sāk nelabi ost, un turpmāk, dzerot no tās, var just arī netīkamu garšu. Ko iesākt?
* Ieber 1 tējk. sodas termokrūzē un piepildi ar ūdeni. Intensīvi sakrati vairākas reizes, lai soda labāk izšķīstu un nokļūtu visās vietās, kur varētu būt kafijas paliekas. Atstāj iedarboties vismaz 30 minūtes.
* Ieber 2–3 ēdk. sodas termokrūzē, pielej vārošu ūdeni līdz augšai, aizver vāciņu un atstāj uz nakti. No rīta izmazgā ar siltu ūdeni – soda likvidēs gan aplikumu, gan smaku.
* Sajauc vienādās daļās galda etiķi un siltu ūdeni. Ielej šķīdumu termokrūzē, aizvāko un atstāj uz 3–4 stundām. Pēc tam rūpīgi izskalo krūzi ar tekošu ūdeni. Etiķis izšķīdinās aplikumu un dezinficēs virsmu.
* Izspied sulu no citrona, ielej termokrūzē, pieber 1 ēdk. sāls un pārlej ar siltu ūdeni. Atstāj uz 2–3 stundām. Citrona skābe izbalinās krūzes sieniņas, bet sāls pastiprinās tīrošo efektu. Īpaši labi tas darbojas pēc zāļu tējām vai ogu uzlējumiem.
Kas vēl jāņem vērā?
Mazgājot termokrūzi, ūdens iekļūst vāciņa iekšpusē, bet izliet to ārā no ir sarežģīti vāka konstrukcijas dēļ. Ar laiku ūdens tur sastāvas un arī sāk nelabi smakot. Lai no tā izvairītos, nemērc vāciņu ūdenī un nemazgā to trauku mazgājamajā mašīnā, bet tikai zem tekoša ūdens. Pēc mazgāšanas vāciņam ļauj pilnīgā nožūt un neskrūvē to uz termokrūzes. Ja ūdens jau iekļuvis iekšpusē, mēģini izjaukt vāciņu, uzmanīgi noņemot silikona blīves.