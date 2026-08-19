Vai lasis tiešām ir labākais omega-3 avots? Skaidro eksperti
Sardīnes un lasis ir lieliski omega-3 taukskābju avoti, kas ietekmē sirds, smadzeņu, acu un asinsvadu veselību.
Turklāt sardīnēs uz 28 gramiem ir vairāk omega-3 taukskābju, savukārt lasis nodrošina ievērojamu šo vielu daudzumu, ja tiek apēsta aptuveni 150 līdz 200 gramu porcija.
Izdevums "Verywell Health" raksta, ka sardīnes un lasis ir treknās zivis, kas satur augstu omega-3 taukskābju koncentrāciju - eikozapentaēnskābi (EPA) un dokozaheksaēnskābi (DHA).
Šīs garās ķēdes taukskābes var palīdzēt samazināt triglicerīdu līmeni, mazināt iekaisumu un pazemināt asinsspiedienu.
No šīm divām zivīm sardīnēs parasti ir vairāk omega-3 uz 28 gramiem nekā lasī. Lūk, ko rāda pētījumi:
- no visām treknajām zivīm sardīnēs ir visaugstākā kopējā omega-3 koncentrācija, īpaši, ja tās lieto uzturā veselas vai filejas veidā ar ādu;
- sardīnēs DHA koncentrācija ir vairāk nekā divas reizes augstāka nekā lasī, bet EPA daudzums ir aptuveni vienāds.
Tomēr EPA un DHA daudzums var ievērojami atšķirties atkarībā no:
1. Zivju sugas. Saskaņā ar 2023. gada pētījumu, savvaļas sarkanajā lašā (nerkā) EPA/DHA saturs ir 81 miligrams uz gramu, savukārt savvaļas kuprlašā - tikai 10 miligrami uz gramu.
2. Savvaļas vai audzētas zivs. Audzēts lasis bieži satur vairāk tauku un tādēļ var nodrošināt nedaudz lielāku EPA/DHA daudzumu. Kādā pētījumā norādīts, ka 100 gramos audzēta Atlantijas laša ir aptuveni 0,5 grami EPA un 0,9 grami DHA, savukārt savvaļas Atlantijas lasī - 0,4 grami EPA un 0,8 grami DHA.
3. Svaiga, saldēta vai konservēta zivs. Sasaldēšana un konservēšana pēc apstrādes var samazināt omega-3 daudzumu. Omega-3 taukskābes var nonākt eļļā. Kādā pētījumā konstatēts, ka pēc konservēšanas zivju cietajā daļā saglabājas 70–77% EPA un DHA.
4. Ūdenī, sālījumā vai eļļā. Zivis, kas tiek uzglabātas ūdenī vai sālījumā, var saglabāt lielāku omega-3 daudzumu, jo taukiem ir mazāka iespēja sajaukties ar šķidrumu uz ūdens bāzes. Savukārt zivīs eļļā daļa EPA un DHA var pāriet apkārtējā eļļā un tikt zaudēta, eļļu nolejot.
5. Pagatavošanas veids. Augsta temperatūra un ilgstoša termiskā apstrāde var samazināt EPA/DHA daudzumu oksidācijas dēļ vai izraisīt tauku izdalīšanos gatavošanas sulā. Vienā pārskatā secināts, ka cepšana izraisa lielāku omega-3 zudumu nekā saudzīgākas pagatavošanas metodes, piemēram, tvaicēšana, vārīšana vai cepšana cepeškrāsnī.
Ņemot vērā šos faktorus, sardīnes nevar uzskatīt par "labākām" nekā lasi omega-3 satura ziņā. Vislabāk ir uzturā lietot dažādas jūras veltes, tostarp gan sardīnes, gan lasi.