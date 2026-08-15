Vasaras gardums – kraukšķīgi ziedkāposti.
Garšīgi
Šodien 10:22
Cepeškrāsnī gatavoti puķkāposti kraukšķīgā siera-rīvmaizes mētelītī
Ja ģimenē vienam ļoti garšo puķkāposti, bet pārējie vaikstās, pagatavo šo vasaras gardumu zeltainā un kraukšķīgā mētelītī. Ap gatavo ziedkāpostu bļodu snaikstīsies visi!
Sastāvdaļas:
2 nelieli puķkāposti
100 g cietā siera
2 olas
3–4 ēdk. rīvmaizes (labāk garšos ar kviešu, bet der arī rudzu)
sāls, saldās paprikas pulveris pēc garšas
Pagatavošana:
1. Puķkāpostus sadali rozetēs un vāri sālsūdenī 5 minūtes no vārīšanās brīža sākuma.
2. Sakul olas un atsevišķā traukā sajauc rīvmaizi ar sablendētu vai pavisam smalki sarīvētu cieto sieru un paprikas pulveri.
3. Novārītās puķkāpostu rozetes iemērc olā, tad apviļā sausajā maisījumā un kārto uz cepešpannas, kas pārklāta ar cepamo papīru.
4. Liec sakarsētā cepeškrāsnī un cep 180 grādos aptuveni 15–20 minūtes. Puķkāposti gatavi, kad kļūst zeltaini brūni. Ēd tāpat vai pasniedz ar iecienītākajām mērcītēm.