Pieredzējušas mājsaimnieces pirms gulētiešanas ieber tualetes podā sāli: kāpēc viņas tā dara
Uzturēt vannas istabas tīrību dažkārt nav vienkārši. Papildus parastajiem netīrumiem uz virsmām var uzkrāties kaļķakmens nogulsnes un rasties nepatīkamas smakas. Tāpēc dažas mājsaimnieces meklē vienkāršus mājas līdzekļus santehnikas kopšanai.
Viens no vienkāršajiem sadzīves trikiem ir rupjās sāls izmantošana tualetes podā. Kā raksta "El Cronista", to iesaka kombinēt ar dzeramo sodu un dažiem pilieniem ēteriskās eļļas.
Kāpēc bērt sāli tualetes podā
Sāli izmanto kā papildu līdzekli tīrīšanai. Kombinācijā ar sodu tā var palīdzēt cīnīties ar nepatīkamām smakām un netīrumiem uz tualetes poda virsmas.
Šādā maisījumā ēteriskā eļļa galvenokārt nepieciešama patīkama aromāta radīšanai. Šim nolūkam var izmantot, piemēram, citronu, lavandas vai eikalipta eļļu.
Vienlaikus šo paņēmienu nevajadzētu uzskatīt par pilnvērtīgu aizstājēju regulārai santehnikas tīrīšanai un dezinfekcijai.
Kā pareizi izmantot sāli
Lai pagatavotu mājas tīrīšanas līdzekli, ieteicams sajaukt 2 ēdamkarotes rupjās sāls ar 2 ēdamkarotēm dzeramās sodas. Maisījumam var pievienot arī aptuveni 5 pilienus ēteriskās eļļas.
Iegūtais maisījums jāieber tualetes podā pirms gulētiešanas. Pēc tam ieteicams aizvērt vāku un atstāt līdzekli iedarboties uz nakti, bet no rīta noskalot ūdeni.
Šo paņēmienu var izmantot vienu vai divas reizes nedēļā kā papildinājumu parastajai tīrīšanai.
Sāls nav universāls līdzeklis pret spēcīgām kaļķakmens nogulsnēm. Ja uz santehnikas jau izveidojušies noturīgi nosēdumi, labāk izmantot līdzekli, kas paredzēts tieši to noņemšanai.
Tāpat nevajadzētu savstarpēji jaukt dažādus sadzīves ķīmijas līdzekļus, īpaši tos, kuru sastāvā ir hlors, skābes vai amonjaks.
Regulāra tualetes poda un citu vannas istabas virsmu tīrīšana joprojām ir galvenais veids, kā uzturēt higiēnu. Savukārt sāli kopā ar sodu var uzskatīt tikai par vienkāršu papildu sadzīves triku.