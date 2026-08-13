Ābolu laiks ir sācies! Pankūciņas brokastīm un plātsmaize ar drumstalām. RECEPTES
Kad pirmie āboli apēsti un lielā kāre mitējusies, var lūkot gardumu receptes, kurās galvenā loma atvēlēta šiem augļiem. Te divas idejas.
Ābolu pankūciņas
Sastāvdaļas:
4 lieli āboli
200 g miltu
2 olas
2 tējk. cukura
šķipsna sāls
eļļa cepšanai
200 ml ūdens
Pagatavošana:
Olu dzeltenumus ar cukuru un sāli saputo. Pievieno ūdeni, miltus, sajauc pabiezu mīklu. Mīklā iecilā saputotu olu baltumu. Āboliem izdur serdi, sagriez ripiņās. Katru ripiņu apmērcē mīklā un cep sakarsētā eļļā. Pasniedz ar ievārījumu vai skābu krējumu.
Ābolu plātsmaize ar drumstalām
Sastāvdaļas:
8 lieli āboli
500 g kviešu miltu
250 ml kefīra
1 glāze cukura
3 olas
100 g sviesta
3 ēdk. skābā krējuma
1 ēdk. vaniļas cukura
1 ēdk. kanēļa
1 tējk. cepamā pulvera
Pagatavošana:
1. 2 glāzes miltu, kefīru, 2 olas, cukuru, cepamo pulveri un vanilīna cukuru sajauc viendabīgā masā. Ieliec ledusskapī uz 20-30 minūtēm, lai nostāvas.
2. Nomazgā, nomizo un sagriez ābolus nelielās pusītēs.
3. Atsevišķā traukā sajauc olu, krējumu un 1 ēdk. cukura.
4. Uz cepešpannas liec cepampapīru ieziestu ar sviestu, uzlej mīklu, pārkaisi ar āboliem, pārlej sakulto olu un krējumu un pārkaisi ar cukuru un kanēli.
5. Plātsmaizes drumstalām sajaucam 3 ēdk. miltu, 3 ēdk. cukura, pievieno aukstu sviestu un saberz drumstalās. Gatavās drumstalas ber uz plātsmaizes.
6. Cep 200 grādu temperatūrā 30 minūtes.