Aizmirsi izņemt paku no pakomāta? Lūk, kas ar to notiek tālāk
Pakomāti kļuvuši par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu – pasūtījumu var saņemt sev ērtā laikā, taču reizēm gadās, ka paka paliek neizņemta. Cilvēks var būt aizbraucis, nepamanīt paziņojumu vai vienkārši pārdomāt pirkumu. Kas notiek, kad beidzas pakas glabāšanas termiņš?
Lai noskaidrotu, kas ar sūtījumu notiek pēc termiņa beigām, Jauns.lv salīdzināja divu Latvijā plaši izmantotu pakomātu operatoru – “Omniva” un DPD – nosacījumus. Jāņem vērā, ka citiem pakomātu operatoriem noteikumi var atšķirties, tāpēc katram pašam vērts iepazīties ar izvēlētā uzņēmuma nosacījumiem.
Cik ilgi paka glabājas pakomātā?
Tas atkarīgs no operatora. “Omniva” pakomātos sūtījumi tiek glabāti četras dienas, savukārt DPD Paku Skapī – septiņas dienas. “Omniva” četru dienu glabāšanas termiņš ir spēkā kopš šā gada 1. maija, kad uzņēmums mainīja iepriekšējo septiņu dienu termiņu.
Abi uzņēmumi klientiem sūta paziņojumus un atgādinājumus, lai paka netiktu aizmirsta.
“Omniva” informē klientu ar īsziņu un/vai paziņojumu lietotnē, bet, ja nosūtītājs norādījis e-pasta adresi, arī e-pastā. Pirms termiņa beigām tiek nosūtīts atkārtots paziņojums.
Savukārt DPD piegādes dienā nosūta īsziņu un e-pastu, otrajā glabāšanas dienā – atgādinājumu e-pastā, bet trešajā dienā – vēl vienu e-pastu un īsziņu.
Kas notiek, ja paku neizņem laikā?
Ja noteiktais termiņš beidzas un klients nav vienojies par tā pagarināšanu, paka tiek izņemta no pakomāta un atgriezta nosūtītājam.
Tas attiecas arī uz internetveikalu pasūtījumiem. Piemēram, ja cilvēks pasūtījis preci ar apmaksu saņemšanas brīdī, bet paka netiek izņemta, tā nonāk atpakaļ pie tirgotāja.
“Omniva” norāda, ka ir svarīgi nošķirt šādus atgrieztos sūtījumus no faktiski neizņemtām pakām. Par faktiski neizņemtiem tiek uzskatīti sūtījumi, kurus nav iespējams izsniegt saņēmējam vai atgriezt nosūtītājam.
Cik bieži cilvēki pakas neizņem?
Šeit abu uzņēmumu dati atšķiras, jo tie uzskaita dažādas situācijas.
DPD norāda, ka savlaicīgi netiek izņemta aptuveni viena no 500 pakām jeb 0,2% sūtījumu.
Savukārt “Omniva” norāda, ka Latvijā faktiski neizņemto sūtījumu īpatsvars ir mazāks par 0,01%. Šajā statistikā netiek ieskaitītas pakas, kuras klients neizņem, bet kuras pēc tam tiek atgrieztas tirgotājam.
“Omniva” norāda, ka e-komercijas preču atgriešanas īpatsvars var sasniegt 5–10%, īpaši apģērbu un apavu segmentā, taču tas nav tas pats, kas neizņemta paka.
Kāpēc cilvēki pakas neizņem?
Iemesli var būt visdažādākie.
DPD, balstoties uz klientu atsauksmēm un pieejamo informāciju, min mainījušos nepieciešamību pēc pasūtītās preces, īpaši gadījumos, kad par preci jāmaksā saņemšanas brīdī, kļūdas kontaktinformācijā un saņēmēja ilgstošu prombūtni.
“Omniva” savukārt norāda, ka viens no biežākajiem iemesliem ir pārdomāts pirkums, īpaši impulsīvas iepirkšanās gadījumā. Lielāks risks neizņemt sūtījumu ir arī apģērbu un apavu pasūtījumiem.
Vai pakas glabāšanas termiņu var pagarināt?
Jā, taču nosacījumi atšķiras.
“Omniva” sūtījuma glabāšanas termiņu iespējams pagarināt par četrām dienām vienā reizē, kopumā līdz 12 papildu dienām. Par katru papildu glabāšanas dienu tiek piemērota maksa – viens eiro.
DPD arī piedāvā pagarināt glabāšanas termiņu, taču klientam jāsazinās ar uzņēmuma Klientu apkalpošanas komandu. Par termiņa pagarināšanu saņēmējam papildu maksa netiek piemērota.
Kas notiek ar paku, ja to nevar atgriezt?
Šādas situācijas ir ļoti retas, taču “Omniva” norāda, ka gadījumos, kad sūtījumu nav iespējams atgriezt nosūtītājam vai gan nosūtītājs, gan saņēmējs atsakās to pieņemt, tas tiek nodots glabāšanā līdz sešiem mēnešiem.
Ja arī šajā laikā risinājums netiek atrasts, uzņēmums ar sūtījumu rīkojas atbilstoši noteiktajai kārtībai. Lietojamas preces, piemēram, apģērbs, apavi un rotaļlietas, iespēju robežās tiek nodotas labdarībai vai dzīvnieku patversmēm, savukārt nederīgais saturs tiek utilizēts.
Ko darīt, ja zini, ka paku laikā neizņemsi?
Galvenais – neatlikt to uz pēdējo dienu. Ja jau iepriekš zināms, ka pakomātu noteiktajā laikā apmeklēt neizdosies, jāsazinās ar konkrēto operatoru un jānoskaidro, vai iespējams pagarināt glabāšanas termiņu.
“Omniva” gadījumā to iespējams izdarīt pašapkalpošanās vidē, savukārt DPD aicina sazināties ar Klientu apkalpošanas komandu.
Tādējādi iespējams izvairīties no pakas atgriešanas sūtītājam un nevajadzīgas skraidīšanas pakaļ jau citā vietā.