Lielveikalu āboli zaudējuši savu garšu: eksperts atklāj patiesību, ko tirgotāji slēpj
Veikalā nopērkamo ābolu garša arvien biežāk liek pircējiem vilties. Kāpēc tā ir?
Sulīgu un kraukšķīgu augļu vietā plauktos nereti nonāk sausi āboli, kas "izsūc" mitrumu no mutes kā smilšpapīrs. Šīs parādības iemeslu intervijā izdevumam "Simply Recipes" skaidroja svaigo produktu tirdzniecības eksperts Džošs Alsbergs.
Pēc speciālista teiktā, viens no galvenajiem iemesliem ir klimata pārmaiņas.
"Āboliem nepieciešamas siltas vasaras dienas un vēsas naktis, lai tie iegūtu ideālu kraukšķīgumu," skaidroja Alsbergs.
Tā kā vasaras kļūst garākas un karstākas, augļi nogatavojas ātrāk, un tos nākas novākt agrāk - vēl pirms tie paspējuši pilnībā iegūt savu garšu, saldumu un tekstūru. Tieši tāpēc viena un tā pati šķirne - vai tā būtu "Gala", "Fuji" vai "Red Delicious" - dažādās partijās var garšot pilnīgi atšķirīgi. To ietekmē laikapstākļi, augsnes stāvoklis un nokrišņu daudzums, norādīja eksperts.
Lai gan āboli veikalos ir pieejami visu gadu, arī tiem, tāpat kā citiem augļiem, ir sava sezona. Pircējiem nevajadzētu pārāk paļauties uz pavasarī vai vasarā veikalos pilniem ābolu konteineriem - ziemeļu puslodē visgaršīgākie āboli parasti ir no septembra beigām līdz novembra sākumam. Pēc Alsberga teiktā, martā vai jūnijā veikalā nopirkts auglis var būt jau vairākus mēnešus vai pat gadu vecs.
"Lielākā daļa komerciāli audzēto ābolu tiek audzēti nevis garšas, bet gan transportēšanas un uzglabāšanas dēļ," uzsvēra eksperts.
Viņš norādīja, ka laikā, kamēr auglis nonāk no dārza līdz veikala plauktam - tas var aizņemt vairākus mēnešus, kuru laikā āboli tiek uzglabāti un nogādāti caur vairākām noliktavām - tas pakāpeniski zaudē savu kvalitāti.
"Jo ilgāk āboli tiek uzglabāti, jo pamanāmāk un ātrāk tie zaudē savas īpašības," piebilda Alsbergs.
Kā izvēlēties patiešām garšīgus ābolus
Pēc eksperta ieteikumiem, jāņem vērā vairāki faktori:
- Pērciet sezonā. Viskraukšķīgākie un saldākie āboli ir rudenī. Pēc Alsberga teiktā, ideālākais laiks to iegādei ir oktobra vidus.
- Izvēlieties vietējos. Vērts apmeklēt saimniecības, kur iespējams pašiem novākt ražu, zemnieku tirgus vai sezonas laikā veikalos meklēt vietējo ābolu grozus.
- Izmēģiniet jaunas šķirnes. Katru gadu tiek radītas jaunas, sulīgākas un aromātiskākas ābolu šķirnes, piemēram, "Cosmic Crisp" vai "Envy". Sezonas laikā iespējams atrast arī mazāk zināmas, bet ļoti garšīgas šķirnes, piemēram, "Pink Pearl" un "Jonagold".
- Paļaujieties uz redzi un tausti. Labs ābols ir stingrs, ar blīvu miziņu un izteiksmīgu krāsu.