Kāpēc audzēt Mung jeb Ķīnas pupiņas savā dārzā?
Mung jeb Ķīnas pupiņas (Vigna radiata) ir viens no populārākajiem pākšaugiem Āzijas virtuvē, un to sēklas var nopirkt arī pie mums. Šīs veselīgās un gardās pupiņas vari izaudzēt arī savā dārzā.
Mung pupiņas satur olbaltumvielas, šķiedrvielas, B grupas vitamīnus, kā arī tādas minerālvielas kā kālijs, magnijs, fosfors un dzelzs. Dīgšanas procesā palielinās dažu vitamīnu un bioloģiski aktīvo vielu saturs, tādēļ diedzētas pupiņas tiek uzskatītas par īpaši vērtīgu pārtikas produktu.
Šo pupiņu audzēšana daudz neatšķiras no citu pupu audzēšanas. Pavasarī, kad augsne ir pietiekami iesilusi un salnu risks minimāls, sēj zemē sēklas. Veģetācijas periods atkarībā no šķirnes ir 60–100 dienas. Sēklas sēj rindās ar 30–40 cm atstarpi, atstājot 15–20 cm starp augiem. Katru pupiņu liec 3–4 cm dziļumā. Lai paātrinātu dīgšanu, sēklas pirms sēšanas 6–8 stundas var mērcēt ūdenī.
Mung pupiņas vislabāk aug saulainā vietā un labi drenētā augsnē. Tās ir samērā sausumizturīgas, tomēr augšanas un ziedēšanas laikā nepieciešams pietiekams mitrums. Ar laistīšanu tomēr jāuzmanās, jo, tiklīdz ūdens ir par daudz, augiem var piemesties dažādas slimības.
Augsnei ieteicams pievienot kompostu vai labi sadalījušos organisko mēslojumu. Ar slāpekli saturošu mēslojumu aizrauties nevajag.
Ķīnas pupiņām vislabāk patiks augt pilnā saulē, jo tad tām būs lielas lapas. Šis augam der arī daļēja saule, tomēr tad raža nebūs tik laba.
Pākstis nogatavojas pakāpeniski. Pārgatavojušās pākstis mēdz saplaisāt, un pupiņas izbirst pa zemi, tāpēc tās jānovāc regulāri un rūpīgi, lai raža neietu zudumā.
Pupiņas izlobi no pākstīm un liec žāvēties vai sasaldē. Izžāvētās pupiņas glabā sausā, vēsā vietā cieši noslēgtos traukos. Pareizi uzglabātas, tās nezaudē kvalitāti vairākus gadus.