Kā gada laikā ietaupīt vairākus simtus eiro?
Ikdienas pārtikas pirkumi veido būtisku daļu no ģimenes budžeta, tāpēc iepērkoties gudri un pārzinot iepirkšanās knifus, gadā laikā var ietaupīt ievērojamu summu, pat vairākus simtus eiro. Lūk pāris lietas, kas jāņem vērā, lai ietaupītu.
1. Zemas regulārās cenas ilgtermiņā – tas ir iespējams ar “Zila cena-zema cena”
Ja Maxima veikalos pamani zilu cenu zīmi, tā norāda, ka prece ir daļa no “Zila cena – zema cena” iniciatīvas, kuras ietvaros tās regulārā cena ir samazināta ilgtermiņā. Atšķirībā no akcijām, šīs cenas nav piesaistītas konkrētam laika periodam – tās ļauj arī ikdienā izvēlēties izdevīgākas preces un plānot pirkumus, negaidot nākamo akciju, tādējādi ietaupot vairāk ilgtermiņā. “Zila cena – zema cena” ietvaros regulārās cenas “Maxima” veikalos samazinātas jau vairāk nekā 8000 precēm ilgtermiņā, turklāt atsevišķām precēm jūlija regulārā cena samazināta pat par vairāk nekā 50%.
Lai parādītu iniciatīvas praktisko ieguvumu, “Maxima Latvija” aprēķinājusi, cik ģimene ar diviem bērniem gada laikā varētu ietaupīt, izvēloties “Zila cena – zema cena” sortimenta produktus.
Ikdienā pērkot tādas preces kā sviestu, olas, maizi, augļus, dārzeņus un gaļu, kādu našķi, katra atsevišķā cenu starpība var šķist neliela. Taču, ja šie produkti iepirkumu grozā nonāk regulāri, arī neliels ietaupījums uz katru pirkumu gada griezumā kļūst pamanāms.
Pieņemot konkrētu produktu iegādes biežumu mēnesī, ģimene gada laikā kopumā var ietaupīt pat aptuveni 630 eiro.
2. Plāno pirkumus. Pirms došanās uz veikalu izveido iepirkumu sarakstu un pārdomā, kas mājās patiešām nepieciešams. Tas palīdz izvairīties no spontāniem pirkumiem un liekiem tēriņiem.
3.Pārvērt centus eiro. 30 vai 50 centu ietaupījums vienā pirkumā nešķiet iespaidīgs, taču, ja to pašu preci iegādājies vairākas reizes mēnesī, gada laikā rezultāts jau ir pavisam cits.
4. Domā stratēģiski – laiks un nauda pret šķietamu ietaupījumu. Arī laiks ir nauda – gan iztērētā degviela, gan pavadītais laiks. Lai nebūtu jāmedī akciju piedāvājumi, “Maxima” ir samazinājusi cenas virknei produktu – pārtikas produktiem, dažādām higiēnas precēm, tāpat arī sadzīves lietām. Tas nozīmē, ka visu ikdienai svarīgāko iespējams iegādāties vienuviet, turklāt par zemām cenām ilgtermiņā, turklāt iedzīvotājiem vairs nav jātērē savs laiks, meklējot izdevīgākos piedāvājumus pa vairākām tirdzniecības vietām.
Vairāk par iniciatīvu “Zila cena – zema cena” uzzini “Maxima” mājas lapā: https://www.maxima.lv/zila-cena-zema-cena