Augusts ir īstais laiks, lai sagatavotu krājumus ziemai.
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Šodien 05:29
Ne tikai ievārījumi un marinādes: 10 produkti, ko augustā vērts sasaldēt ziemai
Augusts ir īstais laiks, lai sagatavotu krājumus ziemai. Kamēr tirgos un dārzos bagātīgi pieejami sezonas dārzeņi, ogas un zaļumi, daļu produktu iespējams ērti sasaldēt, saglabājot to garšu un aromātu.
Ne viss obligāti jāpārvērš burciņās ar marinējumiem vai ievārījumiem. Daudzus sezonas produktus ziemā būs ērtāk izmantot pēc sasaldēšanas – zupās, mērcēs, sautējumos, sacepumos, konditorejas izstrādājumos un citos ēdienos.
Galvenais nosacījums – saldētavā jāliek tikai svaigi un kvalitatīvi produkti. Sasaldēšana neuzlabo jau sākušus bojāties dārzeņus vai ogas.