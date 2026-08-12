Picu vai salātus? Jeb vasarīgas maltītes ar grilsieru
Lai ikdienas maltītes kļūtu vēl gardākas, ne vienmēr nepieciešamas sarežģītas receptes – reizēm pietiek ar vienu īpašu sastāvdaļu.
Ar grilsieru iespējams piešķirt ēdieniem jaunu raksturu, papildinot tos ar bagātīgu garšu un patīkamu tekstūru. Picas un salātu recepti piedāvā "Dzintars".
Pica ar tomātiem, grilsieru un olīvām
Nepieciešams:
PICAS MĪKLAI
250 g kviešu miltu
160 ml silta ūdens
1 ēdk. eļļas
1 tējk. cukura
½ tējkarotes sāls
4 g sausā rauga
TOMĀTU MĒRCEI
200 g konservētu tomātu vai pastas
1 daiviņa ķiploka
1 ēdk. olīveļļas
½ tējk. cukura
šķipsna sāls
malti pipari pēc garšas
nedaudz kaltēta oregano vai bazilika
TOPINGAM
150 g grilsiera
100 g ķiršu tomātu
50 g melno olīvu
1 ēdk. olīveļļas
dažas svaigas piparmētras lapiņas
Pagatavošana:
1. Bļodā sajauc siltu ūdeni ar raugu un cukuru, atstāj uz 5–10 minūtēm, līdz raugs sāk aktivizēties. Pievieno miltus, sāli un olīveļļu. Mīci 5–7 minūtes, līdz mīkla kļūst elastīga. Mīklu liec viegli ieeļļotā bļodā, pārklāj un raudzē apmēram 1 stundu, līdz tā dubultojas apjomā.
2. Kamēr mīkla rūgst, pagatavo tomātu mērci. Pannā uzkarsē olīveļļu, īsi apcep smalki sakapātu ķiploku, pievieno tomātus, cukuru, sāli, piparus un oregano. Vāri 10–15 minūtes, līdz mērce sabiezē.
3. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 240 grādiem. Ja iespējams, uzkarsē arī picas akmeni. Mīklu izrullē vai izstiep plānā pamatnē. Pārsmērē ar tomātu mērci. Grilsieru sagriez kubiņos, ķiršu tomātus pārgriez uz pusēm, olīvas atstāj veselas vai pārgriez uz pusēm. Uz picas kārto grilsieru, ķiršu tomātus un olīvas. Apslaki ar olīveļļu. Cep 10–12 minūtes, līdz malas ir uzpūtušās un zeltainas, bet grilsiers ir viegli apcepies. Pasniedzot pievieno svaigu piparmētru.
Salāti ar grilsieru
Nepieciešams:
100–120 g grilsiera
1–2 svaigas vīģes
1 liela sauja rukolas
30–40 g prošuto
1 ēdk. mandeļu skaidiņu
1–2 ēdk. balzametiķa glazūras
1 tējk. olīveļļas
šķipsna sāls
malti pipari pēc garšas
Pagatavošana:
1. Mandeles viegli apgrauzdē sausā pannā, līdz tās kļūst zeltainas un aromātiskas. Grilsieru sagriez biezās šķēlēs un cep uz grila no abām pusēm, līdz tas iegūst zeltainas grila līnijas. Vīģes sagriez daiviņās.
2. Rukolu liec šķīvī un viegli apslaki ar olīveļļu. Uz rukolas kārto siltu grilsieru, vīģes un saplēstas prošuto šķēles. Pārkaisi ar mandeļu skaidiņām, pārlej ar balzametiķa glazūru, pievieno svaigi maltus piparus pēc garšas un pasniedz uzreiz, kamēr grilsiers vēl ir silts.