Garšīgi
Šodien 16:46
Upeņu-šokolādes marmelāde - izmēģini, ja klasiskais upeņu ievārījums par garlaicīgu
Ja klasiskais upeņu ievārījums šķiet par garlaicīgu, to lieliski papildina tumšā šokolāde. Savukārt želejīgā konsistence darīs to par burvīgu saldu smēriņu uz maizītes vai pankūkas, nevis tikai papildinājumu putrām.
Viss ir pavisam vienkārši, lai gan variāciju ir daudz. Ja gribas mazliet šķidrāku versiju – liekam parasto vai ievārījuma cukuru. Ja gribas vienmērīgāku konsistenci – upenes pēc vārīšanas sablenderējam. Esmu mēģinājusi dažādus variantus, bet vienu varu apgalvot droši – upeņu ievārījumu bez šokolādes vairs nespēju iedomāties. Siltākai garšas notij pievienoju arī tējkaroti malta kanēļa, bet tas, protams, jau pēc katra gaumes.
Sastāvdaļas:
- 1 kg tīru upeņu bez lapām un kātiņiem
- 1 kg cukura vai iepakojums marmelādes cukura (izmantoju Dan Sukker 330 g iepakojumu uz 1 kg ogu)
- tumšās šokolādes tāfelīte – jo tumšāk, jo labāk
Gatavošana:
- Novāram ogas kopā ar cukuru, nosmeļot putas. Ja ir vēlme, ogas pēc vārīšanas sablenderējam.
- Kad ogas savārījušās mīkstas, pievienojam gabalos salauztu šokolādi, pavāram, līdz izkususi, apmaisam.
- Gatavo ievārījumu pildām tīrās burkās un aizvākojam.