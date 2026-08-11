Kam ziņot, ja šķiet, ka ar māju kaut kas nav kārtībā?
Drūpošs apmetums, plaisas fasādē, šķībs balkons vai atdalījušās margas – šādas pazīmes ne vienmēr nozīmē, ka ēka ir bīstama, taču tās noteikti nevajadzētu ignorēt. Latvijā ik pa laikam tiek norobežotas ēkas vai to daļas, jo pastāv risks, ka no fasādes var nokrist apmetums vai bojāti konstrukciju elementi.
Ko šādā situācijā darīt? Kam par to ziņot un kurš lemj, vai ēka patiešām apdraud cilvēkus?
Pirmais solis – ziņot ēkas pārvaldniekam
Ja bojājumi pamanīti daudzdzīvokļu mājā, vispirms par tiem jāinformē ēkas īpašnieks vai pārvaldnieks. Tieši īpašniekam ir pienākums nodrošināt būves uzturēšanu un tās drošu ekspluatāciju, savukārt pārvaldnieks organizē ar ēkas uzturēšanu saistītos darbus.
Ziņojot par problēmu, vērts pēc iespējas precīzi norādīt, kas tieši ir bojāts un kur tas atrodas. Noderēs arī fotogrāfijas – īpaši tad, ja problēma nav uzreiz acīmredzama.
Ja pārvaldnieks neko nedara
Ja par bīstamu situāciju pārvaldniekam jau ziņots, taču problēma netiek risināta, iedzīvotājs var vērsties pašvaldībā. Rīgā ar būvju drošuma un būvniecības prasību ievērošanas kontroli nodarbojas Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments.
Pašvaldībai var ziņot, piemēram, par gadījumiem, kad no ēkas fasādes atdalās un krīt konstrukciju elementi, balkons ir acīmredzami bojāts vai pastāv bažas par ēkas konstrukciju drošumu.
Iesniegumā jānorāda precīza ēkas adrese un pēc iespējas konkrēti jāapraksta problēma. Ja iespējams, jāpievieno arī fotogrāfijas.
Pēc informācijas saņemšanas atbildīgā institūcija izvērtē situāciju un nepieciešamības gadījumā veic būves pārbaudi. Ja tiek konstatēts, ka ēka vai tās daļa rada apdraudējumu, īpašniekam var tikt uzdots veikt nepieciešamos drošības pasākumus un novērst konstatētos trūkumus.
Kad jāzvana 112?
Ir svarīgi atšķirt situāciju, kuru var pieteikt kā problēmu, no tūlītēja apdraudējuma.
Ja, piemēram, no fasādes jau krīt lieli gabali, balkona konstrukcija ir acīmredzami nestabila vai pastāv tūlītējs risks, ka konstrukcija var uzkrist cilvēkiem, nevajag gaidīt, kamēr iesniegumu izskatīs pašvaldība.
Šādā situācijā jāzvana uz 112 un jāinformē par apdraudējumu. Līdz palīdzības saņemšanai nevajadzētu tuvoties bīstamajai vietai vai ļaut tai tuvoties citiem cilvēkiem.
Pazīmes, kuras nevajadzētu ignorēt
Īpašu uzmanību vērts pievērst, ja:
- no fasādes jau atdalās vai krīt apmetums;
- fasādē parādās jaunas vai lielas plaisas;
- balkonam redzamas plaisas vai deformācijas;
- balkons šķiet nosvēries vai nosēdies;
- margas kļuvušas vaļīgas vai nestabilas;
- redzama atsegta vai stipri sarūsējusi armatūra;
- konstrukcijās ilgstoši novērojams mitrums vai citas pazīmes, kas var ietekmēt to stāvokli.
Svarīgi: viena plaisa vai nolupis apmetums pati par sevi vēl nenozīmē, ka ēka ir bīstama.
To, vai bojājums ietekmē konstrukcijas drošumu, var objektīvi novērtēt tikai kompetents speciālists.
Īsumā – kur vērsties?
Pamanīji problēmu savā mājā? → ziņo pārvaldniekam vai īpašniekam.
Pārvaldnieks nereaģē vai problēma ir nopietna? → vērsies pašvaldībā ar iesniegumu, norādot adresi, problēmu un, ja iespējams, pievienojot fotogrāfijas.
Pastāv tūlītējs apdraudējums cilvēkiem? → netuvojies bīstamajai vietai un zvani 112.