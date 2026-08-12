Termometrs rāda +25, bet šķiet daudz karstāks. Kāpēc tā notiek?
Termometrs rāda +25 grādus, taču ārā var šķist ievērojami karstāks. Citā dienā tā pati temperatūra var likties pat ļoti patīkama. Tas nav tikai subjektīvs iespaids – to, kā cilvēka ķermenis uztver laikapstākļus, ietekmē vairāki apkārtējās vides faktori.
Tāpēc laika prognozēs līdzās faktiskajai gaisa temperatūrai nereti redzams arī rādītājs “sajūtu temperatūra” jeb “Feels like”.
Mitrums var likt karstumam šķist lielākam
Viens no būtiskākajiem faktoriem ir gaisa mitrums. Karstā laikā organisms atdziest, iztvaikojot sviedriem no ādas. Ja gaiss ir ļoti mitrs, iztvaikošana notiek mazāk efektīvi, tādēļ ķermenim ir grūtāk atdot siltumu.
Tāpēc, piemēram, +25 grādi mitrā un tveicīgā laikā var šķist daudz nepatīkamāki nekā tāda pati temperatūra sausākā gaisā.
Tieši gaisa temperatūras un mitruma kombināciju izmanto tā sauktā karstuma indeksa (Heat Index) aprēķinos. ASV Nacionālais meteoroloģijas dienests to dēvē arī par šķietamo jeb “apparent” temperatūru.
Arī vējš maina to, kā jūtamies
Vējš ietekmē siltuma apmaiņu starp ķermeni un apkārtējo vidi. Siltā laikā gaisa kustība parasti palīdz sviedriem iztvaikot un var radīt atvēsinošu efektu.
Tomēr arī šeit nav vienkārša noteikuma, ka lielāks vējš vienmēr nozīmē “zemāku sajūtu temperatūru”. Dažādas meteoroloģiskās iestādes izmanto atšķirīgas formulas, un siltā laikā “sajūtu temperatūra” var tikt aprēķināta, kombinējot temperatūru, mitrumu un vēja ātrumu.
Kāpēc saulē ir daudz karstāk?
Ir vēl kāds būtisks faktors, ko nevajadzētu sajaukt ar standarta “sajūtu temperatūru” – saules starojums.
Gaisa temperatūru meteoroloģiskajās stacijās mēra tā, lai mērījumu neietekmētu tieša saule. Tāpēc termometrs ēnā var rādīt +25 grādus, kamēr cilvēkam, kurš atrodas tiešos saules staros, ķermenis saņem papildu starojumu un karstums šķiet daudz intensīvāks.
Daudzas “Feels like” formulas tiešu saules starojumu neiekļauj. Lai vienlaikus novērtētu temperatūras, mitruma, vēja un starojuma ietekmi uz cilvēka organismu, izmanto citus rādītājus, piemēram, mitrā gaisa temperatūru (WBGT).
Tāpēc nav gluži pareizi teikt, ka laika lietotnē redzamā “sajūtu temperatūra” vienmēr precīzi parāda, cik karsti cilvēkam būs saulē.
Kāpēc dažādās lietotnēs skaitļi var atšķirties?
“Sajūtu temperatūra” nav atsevišķs termometrs, kas kaut kur ārā izmēra citu temperatūru. Tas ir aprēķināts rādītājs, kura pamatā ir meteoroloģiskie dati un konkrēta aprēķina metode.
Tāpēc dažādās laika prognožu lietotnēs pie vienādas faktiskās gaisa temperatūras sajūtu temperatūra var atšķirties. Viena sistēma var vairāk ņemt vērā mitrumu, cita – arī vēju vai citus parametrus.
Piemēram, ja gaiss ir +25 grādus silts, bet relatīvais mitrums ir augsts, aprēķinātā sajūtu temperatūra var būt augstāka par faktisko gaisa temperatūru. Savukārt sausākā gaisā atšķirība var būt daudz mazāka.
Termometrs joprojām rāda īsto gaisa temperatūru
Svarīgi saprast, ka “sajūtu temperatūra” neaizstāj faktisko gaisa temperatūru. +25 grādi paliek +25 grādi – neatkarīgi no tā, kā cilvēkam šis laiks šķiet.
“Sajūtu temperatūra” vienkārši palīdz saprast, kā konkrētie laikapstākļi var ietekmēt cilvēka siltuma sajūtu.
Turklāt to, cik karsti vai vēsi jūtamies, ietekmē ne tikai laika apstākļi. Nozīme ir arī apģērbam, fiziskajai aktivitātei, vecumam un organisma spējai pielāgoties karstumam.
Tāpēc, pirms dodies ārā karstā vasaras dienā, nepietiek paskatīties tikai uz vienu skaitli. Vērts apskatīt arī gaisa mitrumu, vēja ātrumu, saules ietekmi un laikapstākļu brīdinājumus.
Un tieši tāpēc viena un tā pati +25 grādu temperatūra vienā dienā var šķist patīkama, bet citā – smagnēja un tveicīga.