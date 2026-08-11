Pērkot dzīvokli, nepietiek apskatīt tikai pašu mājokli. 5 jautājumi, ko uzdot apsaimniekotājam
Dzīvoklis var izskatīties nevainojami – svaigs remonts, jauni logi, klusi kaimiņi un pievilcīga cena. Taču pēc pirkuma jaunajam īpašniekam var nākties saskarties ar lieliem izdevumiem, par kuriem sludinājumā nekas nav teikts. Pirms darījuma ir vērts aprunāties ne tikai ar pārdevēju, bet arī ar mājas apsaimniekotāju.
Pircējam svarīgi noskaidrot ne tikai to, cik maksās pats dzīvoklis, bet arī kādā finansiālajā un tehniskajā stāvoklī ir visa māja.
Lūk, pieci jautājumi, kurus vērts uzdot apsaimniekotājam.
1. Vai dzīvoklim ir kādi parādi?
No 2026. gada 1. janvāra Latvijā mainījusies kārtība, kas attiecas uz dzīvokļa parādiem. Brīvprātīgas dzīvokļa pārdošanas gadījumā jaunajam īpašniekam noteiktos gadījumos var būt jāatbild par iepriekšējā īpašnieka parādiem, kas radušies līdz trim gadiem pirms īpašuma tiesību pārejas.
Tas var attiekties, piemēram, uz parādiem par mājas pārvaldīšanu, komunālajiem pakalpojumiem, uzkrājumu fonda maksājumiem un likumiskās zemes lietošanas maksu.
Tāpēc ar pārdevēja teikto “man viss ir samaksāts” vien nevajadzētu pietikt. Pirms darījuma vērts pieprasīt aktuālu izziņu par norēķinu stāvokli konkrētajam dzīvoklim.
Ja parāds tomēr ir, jāpanāk, lai tas tiktu nokārtots pirms pirkuma un darījuma dokumentos skaidri atrunāts, kurš un kad to apmaksā.
2. Cik liels ir mājas uzkrājums un kam tas paredzēts?
Zema apsaimniekošanas maksa ne vienmēr nozīmē, ka māja ir lēta uzturēšanā. Iespējams, gadiem vienkārši nav pietiekami daudz naudas atlikts remontiem.
Apsaimniekotājam jāvaicā:
- cik liels šobrīd ir mājas uzkrājums;
- cik iedzīvotāji katru mēnesi tajā iemaksā;
- kam uzkrātā nauda paredzēta;
- vai jau pieņemts lēmums to izmantot konkrētam remontam.
Piemēram, pavisam cita situācija ir mājā, kurai tuvākajos gados nepieciešams jumta remonts par desmitiem tūkstošu eiro, bet lielākā daļa šīs summas jau ir uzkrāta, nekā mājā, kur uzkrājumu praktiski nav.
Otrajā gadījumā pēc dzīvokļa iegādes īpašniekiem var nākties būtiski palielināt iemaksas vai vākt papildu naudu remontam.
3. Kādi lieli remonti mājai būs vajadzīgi?
Šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko uzdot pirms dzīvokļa iegādes.
Noskaidro, kādā stāvoklī ir:
- jumts;
- fasāde;
- balkoni;
- apkures sistēma;
- ūdens un kanalizācijas stāvvadi;
- elektroinstalācija;
- lifts, ja tāds ir;
- citi mājas kopīpašuma elementi.
Svarīgi arī noskaidrot, vai mājai veikta tehniskā apsekošana un vai tajā konstatēti defekti, kuriem nepieciešams remonts.
Īpaši jānošķir situācija, kad remonts tikai tiek apspriests, no situācijas, kad dzīvokļu īpašnieki jau ir pieņēmuši lēmumu par tā veikšanu.
Ja lēmums jau pieņemts, jaunais dzīvokļa īpašnieks var nonākt mājā, kurā jau faktiski ir izveidojušās saistības par konkrētu remontu.
Tāpēc labāk jautāt konkrēti: kādi remontdarbi paredzēti tuvākajos vienā līdz trijos gados, cik tie maksās un kā tos plānots finansēt?
4. Cik patiesībā maksā šī dzīvokļa uzturēšana?
Pārdevējam var palūgt pēdējos komunālo pakalpojumu rēķinus, taču arī apsaimniekotājs var palīdzēt saprast, no kā veidojas kopējā summa.
Noskaidro:
- cik maksā mājas apsaimniekošana;
- cik tiek iemaksāts uzkrājumu fondā;
- cik maksā apkure;
- kādi ir citi regulārie maksājumi;
- vai tuvākajā laikā gaidāms maksājumu pieaugums.
Īpaši vērtīgi ir apskatīt rēķinus gan ziemā, gan vasarā. Ziemas mēnešos apkures dēļ izmaksas var būt vairākas reizes lielākas.
Tā vietā, lai jautātu tikai “cik te maksā komunālie?”, labāk prasīt konkrētus skaitļus: cik maksāja dārgākais ziemas mēnesis, cik ir apsaimniekošanas maksa par kvadrātmetru un cik katru mēnesi tiek novirzīts uzkrājumam?
5. Ko dzīvokļu īpašnieki jau ir nolēmuši?
Šis ir jautājums, kuru pircēji mēdz aizmirst.
Iespējams, ka mājas iedzīvotāji jau nobalsojuši par jumta remontu, fasādes siltināšanu, balkonu remontu, jaunu apkures iekārtu vai citiem lieliem darbiem. Taču remonts var sākties tikai pēc vairākiem mēnešiem – jau tad, kad dzīvoklis būs nonācis jauna īpašnieka rokās.
Tāpēc pirms pirkuma vērts noskaidrot, kādi būtiski lēmumi mājā pieņemti pēdējā laikā un kādas finansiālas saistības tie var radīt īpašniekiem.
Šādi lēmumi un ar mājas pārvaldīšanu saistītā informācija tiek dokumentēta mājas lietā, tostarp Būvniecības informācijas sistēmā jeb BIS.
Ne tikai “vai mājai viss kārtībā?”
Pērkot dzīvokli, ir viegli aizrauties ar skaistu remontu, lieliem logiem un patīkamu skatu pa logu. Taču dzīvoklis ir tikai viena daļa no īpašuma – pircējs kļūst arī par kopīpašuma daļas īpašnieku.
Tāpēc pirms darījuma svarīgi saprast, kas notiek ar visu māju.
Vai tai ir uzkrājumi? Kādi remonti gaidāmi? Vai ir parādi? Cik maksā uzturēšana? Vai jau pieņemti lieli un dārgi lēmumi?
Un pats galvenais – nevajadzētu paļauties tikai uz apsaimniekotāja vai pārdevēja teikto. Svarīgāko informāciju labāk lūgt dokumentos un pārbaudīt pirms pirkuma līguma parakstīšanas.