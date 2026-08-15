Kā notīrīt putekļus no augiem: vienkāršs triks, kas aizstās nogurdinošo lapu slaucīšanu
Putekļi uz telpaugu lapām bloķē fotosintēzi un rada labvēlīgus apstākļus kaitēkļiem. Tomēr ir veids, kā no tiem atbrīvoties ātri un bez netīrības.
Par šo vienkāršo paņēmienu pastāstīja portāla "Rural Sprout" galvenā redaktore un populāru rakstu autore Treisija Besemere. Pēc viņas teiktā, dabā augu lapas attīra lietus un vējš, taču telpās putekļi uzkrājas pat tad, ja mājoklis tiek uzturēts nevainojami tīrs. Tas attiecas uz visiem telpaugiem neatkarīgi no tā, cik rūpīgi par tiem tiek gādāts.
"Putekļi veido lipīgu slāni, kas traucē un palēnina fotosintēzi, kā arī skābekļa, ogļskābās gāzes un mitruma apmaiņu caur lapām. Turklāt tie nodrošina aizsardzību kaitēkļiem, ļaujot tiem nemanāmi bojāt augus — jo īpaši tīklērcēm, miltu blaktīm un laputīm," norādīja Besemere.
Kā nomazgāt lapas bez netīrības
Vienkāršākais veids, kā notīrīt lapas, ir novietot augu zem dušas, taču bez papildu pasākumiem ūdens izskalo augsni un rada nekārtību vannas istabā.
"Mēs ievietojam augu podu plastmasas maisā un apsienam to ap auga pamatni. Ūdens tik un tā nonāks augsnē, taču tā daudzums būs pietiekams un ūdens plūsma nebūs pārāk spēcīga. Tas pasargā augsni no izskalošanas no poda, novērš pilnīgu substrāta pārmitrināšanu un palīdz saglabāt podu sausu," pastāstīja Treisija.
Procedūrai ieteicams izmantot siltu ūdeni, kas mīkstina lipīgos putekļus, kā arī pietiekami spēcīgu ūdens strūklu, lai notīrītu lapas, bet ne tādu, kas tās varētu sabojāt. Ieteicams apsmidzināt arī lapu apakšpusi, bet pēc procedūras ļaut augiem aptuveni 15 minūtes dabiski nožūt.
Papildu procedūra augiem
Tiem, kuri vēlas saviem augiem veltīt nedaudz vairāk uzmanības, Besemere iesaka lapu mazgāšanas laikā papildus izmantot arī tvaiku.
"Pagrieziet dušas galvu pret stūri, lai ūdens nenokļūtu uz augiem. Ieslēdziet karsto ūdeni, aizveriet dušas aizkaru un ļaujiet ūdenim tecēt pietiekami ilgi, lai vannas istabā izveidotos tvaiks. Pēc tam izslēdziet ūdeni un turiet dušas aizkaru un vannas istabas durvis aizvērtas," ieteica Besemere.
Pēc viņas teiktā, šādu procedūru vajadzētu veikt reizi pāris mēnešos, bet augi, kas ir pārāk lieli, lai tos pārvietotu uz vannas istabu, būs jātīra manuāli.