Ceptas, sautētas vai salātos - ēdam sviesta pupiņas
Sviesta pupiņas lieliski sader gan ar gaļu un zivīm, gan citiem sezonas dārzeņiem, un to pagatavošana ir vienkārša un ātra.
Sautētas pupiņas ar šķiņķi
Sastāvdaļas:
1 kg sviesta pupiņu
2 ķiploka daiviņas
3 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. sasmalcināta nežāvēta šķiņķa
2 ēdk. sasmalcinātu pētersīļu
sāls un pipari pēc garšas
2 ēdk. silta ūdens
Pagatavošana:
Ķiploku daiviņas cep eļļā, līdz tām nedaudz izmainās krāsa. Ķiplokus izņem no eļļas, uz pannas liec sasmalcinātu šķiņķi un cep apmēram minūti. Pievieno pupiņas, sāli un piparus, samazini karstumu un pielej 2 ēdk. silta ūdens. Uzliek pannai vāku un sautē, līdz pupiņas mīkstas. Pasniedz karstas.
Sviesta pupiņu salāti
Sastāvdaļas:
200 g apceptas sviesta pupiņas
1 tomāts
1 vārīta ola
50 g biezpiena
Pagatavošana:
Tomātus sagriez gabaliņos, vārītu olu – strēmelēs. Sajauc visas sastāvdaļas un pasniedz.
Sviestā ceptas pikantās sviesta pupiņas
Sastāvdaļas:
500 g sviesta pupiņu
1 neliels cukīni
2 gab. paprikas
1 sīpols
sviests cepšanai
meksikāņu garšvielas pēc patikas
Pagatavošana:
Sviesta pupiņām nolauz abus galus, noskalo pākstis un liec sālsūdenī vārīties. Tikmēr sagriez sīpolu, cukīni un papriku. Liec uz pannas sviesta pikuci, izkausē un pievieno sagrieztos dārzeņus. Kad pupiņas mīkstas, nokās un pievieno pārējiem dārzeņiem. Pieber garšvielas un visu cep tik ilgi, līdz dārzeņi kļūst tādi kā karamelizēti.