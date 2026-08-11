Rīgas zoodārzā vēsturisks notikums - pirmo reizi piedzimis Grevi zebru mazulis
Rīga ZOO saimi papildinājusi īpaša iemītniece – 27. jūnija vakarā Grevi zebru mātītei Gretai piedzimis mazulis – mātīte Mia. Lai gan zebru mazuļi Rīgas zooloģiskajā dārzā pasaulē nākuši arī iepriekš, tieši Grevi zebras pēcnācējs Rīgā piedzimis pirmo reizi. Mazulīte aug labi, kļūst arvien drošāka un pamazām iepazīst plašo savannas ekspozīciju.
Grevi zebras (Equus grevyi) mazulītes mamma ir Greta, bet tēvs – Martijs. Jau neilgi pēc piedzimšanas zebrēni spēj piecelties kājās un sekot mātei, un arī Rīga ZOO jaunākā iemītniece ātri sākusi iepazīt apkārtni. Ar katru dienu Mia kļūst drošāka, vairāk interesējas par notiekošo un arvien pārliecinošāk dodas līdzi mammai. Savukārt kažoka svītrojums pagaidām vēl atšķiras no pieaugušajām zebrām – piedzimstot tumšās svītras bijušas izteikti brūnos toņos, taču augot tās pakāpeniski kļūs melnas.
Mazulīte vēl tikai pierod pie plašās āra ekspozīcijas, jaunajām skaņām un pārējo savannas dzīvnieku smaržām, tāpēc apmeklētājiem viņu pagaidām būs iespējams redzēt katru dienu no pulksten 10.00 līdz 13.00. Pārējā laikā viņa kopā ar mammu Gretu uzturēsies apmeklētājiem neredzamajā ekspozīcijas daļā, kur abas var netraucēti atpūsties. Dzīvnieku labsajūtas dēļ aplūkošanas laiks nepieciešamības gadījumā var mainīties.
Rīga ZOO Grevi zebru saimē šobrīd ir četri dzīvnieki – tēviņš Martijs, mātītes Greta un Inaija, kā arī nedaudz vairāk nekā mēnesi vecā zebru mātīte Mia. Greta un Inaija Rīgā savulaik ieradās attiecīgi no Francijas un Vācijas zooloģiskajiem dārziem, savukārt Martijs 2025. gada 14. martā atceļoja no Ķelnes zoodārza. Vasaras sezonā zebras āra teritoriju dala arī ar citiem savannas iemītniekiem – dižantilopēm un impalām.
Grevi zebra ir lielākā savvaļas zirgu suga un vienlaikus apdraudētākā no trim mūsdienās sastopamajām zebru sugām. No citām zebrām tā viegli atšķirama pēc auguma un smalkā, blīvā svītru raksta. Turklāt katrai zebrai tas ir unikāls – gluži kā cilvēkam pirkstu nospiedumi. Šo pazīmi izmanto arī pētnieki savvaļā, pēc fotogrāfijām atpazīstot konkrētus dzīvniekus, bet mazulim svītrojums palīdz atšķirt savu mammu no pārējām zebrām.
Savvaļā Grevi zebras sastopamas Austrumāfrikā, galvenokārt Kenijā un Etiopijā, kur tās apdzīvo savannas, pustuksnešus un krūmājus. Tās ir labi pielāgojušās dzīvei sausos apstākļos un spēj pārtikt arī no cietas, šķiedrainas zāles, ko daudzi citi zālēdāji neizmanto. Tomēr mātītēm ar mazuļiem regulāra piekļuve ūdenim ir īpaši svarīga, jo tas nepieciešams piena ražošanai un mazuļa attīstībai.
Arī vairošanās cikls Grevi zebrām ir salīdzinoši ilgs – grūsnība ilgst aptuveni 13 mēnešus. Pēc piedzimšanas starp māti un mazuli izveidojas cieša saikne, un tieši mātes un mazuļa attiecības ir noturīgākā sociālā saite šīs sugas dzīvē. Pirmajos mēnešos mazulis pārtiek galvenokārt no mātes piena, vēlāk pakāpeniski sāk ēst arī cieto barību un pie mātes paliek līdz pat patstāvīgas dzīves sākšanai.
Grevi zebra Pasaules Sarkanajā grāmatā klasificēta kā apdraudēta suga. Tās skaitu savvaļā vēsturiski būtiski samazinājusi gan medīšana, gan konkurence ar mājlopiem par ganībām un, jo īpaši, ūdens resursiem. Šobrīd sugas saglabāšanā nozīmīga loma ir gan aizsardzības pasākumiem dabiskajā vidē, gan zooloģisko dārzu darbam. Grevi zebrām izveidota Eiropas ex situ programma jeb EEP, kurā piedalās arī Rīga ZOO, palīdzot uzturēt ģenētiski daudzveidīgu un ilgtspējīgu sugas populāciju cilvēka aprūpē.