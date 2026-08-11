Ķiršu lapas saliek maisiņā un saldētavā: ziemā tās būs īsts glābiņš
Dārzkopji katru gadu no koka novāc ķiršu ražu — viņus galvenokārt interesē tieši ogas, bet lapām neviens īpašu uzmanību nepievērš. Tomēr velti!
Tieši lapas ziemā var palīdzēt cīnīties ar saaukstēšanos un ļaut pagatavot aromātisku, veselīgu dzērienu. Stāstām, kā var izmantot ķiršu lapas, vai no tām drīkst gatavot tēju un ar ko šāds dzēriens ir vērtīgs.
Kā pareizi sagatavot ķiršu lapas tējai
Maksimums, ko var dzirdēt no dārzkopjiem, ir stāsti par to, kā viņi kaltē ķiršu lapas. Patiesībā kaltēšana nav sliktākais variants, taču šāda metode "atņem" aromātu un garšu — tēja sanāk pārāk vāja, bez izteiktas garšas.
Sasaldēšana ir piemērotāks paņēmiens, jo zemā temperatūrā no ķiršu lapām izdalās sula, kas vēlāk nonāk arī krūzē.
Svarīgi no viena koka nenoplūkt vairāk par 20–30% lapu, atstājot pārējās normālai fotosintēzei. Pēc novākšanas ķiršu lapas jāsašķiro, divas reizes jānomazgā tīrā ūdenī, pēc tam vienā kārtā jāizklāj uz papīra dvieļa, lai tās nožūtu, jāieliek maisiņā un uz 2–3 dienām jāievieto saldētavā.
Pēc tam ķiršu lapas jāizlaiž caur gaļasmašīnu vai jāsasmalcina virtuves kombainā (blenderī), jāieliek traukā un jāsablīvē. Trauks cieši jāaizver un jāatstāj 4–7 stundas istabas temperatūrā. Pēc 4–5 stundām lapu stāvokli var pārbaudīt — būs jūtams, ka līdzās zāļainajam aromātam parādījies arī augļu aromāts.
SVARĪGI: fermentācijas process nedrīkst būt pārāk ilgs, pretējā gadījumā lapas sāks rūgt. Tas nav bīstami organismam, taču ietekmēs tējas garšu.
Tikai pēc tam, kad fermentācija ir pabeigta, lapas jāizžāvē. To var izdarīt trīs veidos:
- žāvētājā — astoņas stundas 55 grādu temperatūrā;
- cepeškrāsnī — 4–6 stundas 50–60 grādu temperatūrā ar nedaudz pavērtām durtiņām;
- istabā vai uz balkona ar labu gaisa cirkulāciju — 1–3 dienas.
Lapas jāžāvē tikai ēnā vai pusēnā — tieši saules stari atņems tām gan aromātu, gan garšu. Kad žāvēšanas process būs beidzies, lapas ieber stikla burkā vai metāla traukā ar cieši aizskrūvējamu vāku un pēc tam izmanto tējas pagatavošanai. Vienai tējkannai pietiks ar aptuveni 2 ēdamkarotēm lapu.
Ar ko vērtīga ir ķiršu lapu tēja
Izdevums "Tea Swing" raksta, ka ķiršu lapu tēja samazina "sliktā" holesterīna līmeni, normalizē asinsspiedienu un uzlabo sirds un asinsvadu sistēmas darbību. Tā arī stiprina imunitāti, palīdz nomierināt nervu sistēmu un var uzlabot garastāvokli.
Ja tēju gatavo ne tikai no lapām, bet pievieno arī ķiršus, var iegūt arī ķiršu sulas labvēlīgo iedarbību — dzērienā esošās vērtīgās vielas var uzlabot miega kvalitāti un palīdzēt cīnīties ar bezmiegu.
Augstais antioksidantu līmenis aktivizē smadzeņu darbību, ļaujot ilgāk saglabāt možumu. Tēja ar ķiršu lapām ir lielisks līdzeklis pret saaukstēšanos ziemā un rudenī, bet, ja tai pievienosiet citronu un medu, iegūsiet īstu vitamīnu bumbu.
Tāpēc, ja šaubāties, vai ķiršu lapas drīkst apliet un dzert, varat būt droši — to labvēlīgā ietekme uz veselību būs ļoti liela.