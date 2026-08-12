Šodien Mēness aizsegs aptuveni četras piektdaļas Saules diametra.
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Šodien 05:55
Jau šovakar Latvijā būs redzams pēdējo 15 gadu laikā iespaidīgākais Saules aptumsums. Kur, kā un cikos to vērot?
Jau šovakar daudzviet pasaulē būs vērojams iespaidīgs Saules aptumsums, ko varēs novērot arī Latvijā, kad vakarpusē Mēness aizsegs aptuveni četras piektdaļas Saules diametra.
Kamēr daļā Grenlandes, Islandes, Spānijas, Portugāles un Krievijas ziemeļu teritoriju būs vērojams pilns Saules aptumsums, Latvijā un citviet Eiropā tas būs daļējs. Tomēr jebkurā gadījumā Latvijas Astronomijas biedrība (LAB) uzsver, ka šis būs iespaidīgākais Saules aptumsums Latvijā pēdējo 15 gadu laikā.
Saules aptumsums notiek tad, kad Mēness pilnībā vai daļēji aizsedz Saules disku. Pilnīgas aizsegšanas gadījumā uz vairākām minūtēm iestājas tumsa, bet daļējas aizsegšanas gadījumā Saule atgādina apli ar robu. Šodien, 12. augustā, rietošā saule būs kā šaurs sirpis, kura "ragi" ir vērsti lejup.