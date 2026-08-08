Kosmētiķe skaidro, kuri dārza labumi patīk sejas ādai
Vasarā āda ir jāmitrina, par to šaubu nav, turklāt tagad mitrinošu masku pagatavošanai lieti noder dārzā izaugušie labumi. Iesaka centra Mora kosmētiķe Ginta Ustinova.
Maskas nobriedušai sejas ādai
* Mitrināšanai un pabarošanai. Samal vai sablendē zaļos zirnīšus. 2 ēdk. iegūtās masas pievieno 1 tējk. saldā krējuma. Samaisi.
* Pabarošanai, tonizēšanai, ādas toņa uzlabošanai, ovāla nostiprināšanai un tūskas samazināšanai. 2 ēdk. samīcītu pupiņu sajauc ar 1 ēdk. olīveļļas un 1 tējk. samīcītu jāņogu. Masu uzklāj uz sejas un noturi 15 minūtes.
* Tonizēšanai. Gurķa vietā var izmantot arī zemenes. 2 ēdk. piparmētru lapiņu (var būt jau izmantotas tējas uzliešanai) sablendē kopā ar 1 ēdk. smalki rīvēta gurķa. Pieber 1 tējk. kartupeļu cietes un uzmanīgi sajauc. Liec uz sejas un turi 5 minūtes, tad noskalo.
* Mitrināšanai. Samīci putriņā 2 ēdk. aveņu, pievieno olas dzeltenumu un 1 tējk. smalki sarīvēta gurķa. Samaisi. Masku klāj uz attīrītas sejas ādas un turi 15 minūtes.
* Pret pigmentāciju. Pa 1 ēdk. smalki kapātu diļļu un pētersīļu ber traukā, pievieno 1 zemeni un 1 ēdk. bezpiedevu jogurta. Spaidi, līdz iegūsti viendabīgu masu. Liec to uz sejas un turi 10 minūtes.
Maska normālai un jaukta tipa sejas ādai
Uz smalkās rīves sarīvē gurķi, pievieno olas baltumu un sakul visu putriņā. Uzklāj uz sejas un turi 10–15 minūtes. Maska ādu ne tikai mitrinās, bet arī tonizēs un uzlabos sejas krāsu.
Maska jutīgai sejas ādai ar tieksmi uz rozāciju
Uz smalkās rīves sarīvē nelielu gurķi, pievieno tam pāris saspiestu melleņu un sajauc viendabīgā masā. Uzklāj uz attīrītas sejas ādas un turi 15–20 minūtes. Noskalo vispirms ar siltu, pēc tam ar vēsu ūdeni.