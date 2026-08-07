Gan salātos, gan marinēti gurķi ziemai bez pasterizēšanas
Man it nemaz neiet pie sirds konservu pasterizēšana, tāpēc izvēlos tikai tādas receptes, kur tas nav iekļauts. Te divas mūsu ģimenē iecienītākās.
No somiem aizgūta marinētu gurķu recepte
Vajadzēs:
2 kg gurķus
2 l ūdeni
200 g cukuru
200 ml etiķi 9%
100 g sāls
30 graudiņus melnos piparus
4 graudus smaržīgos piparus
4 gab. lielas lauru lapas
2 ēdk. sinepju graudiņus
Pagatavošana:
1. Gurķus nomazgā, nogriez tiem galus un sagriez apmēram trīs, lielākus – četrās daļās.
2. Lielā katlā lej ūdeni, pievieno visas sastāvdaļas, izņemot etiķi un gurķus, un vāri. Kad parādās pirmais burbulis, pievieno etiķi, gurķus un turpini vārīt, līdz gurķi maina krāsu un kļūst olīvzaļi. Tas notiek diezgan ātri.
3. Pildi sterilizētās burkās (es tās salieku izlietnē un kārtīgi apleju ar tikko tējkannā uzvārītu ūdeni).
4. Aizvāko ar tieši tāpat sterilizētiem vākiem un noliec atdzist, apgāztas otrādi. Uzglabā vēsā vietā.
Pikanti gurķu salāti
Šos gurķu salātus nevarēs uzglabāt līdz pavasarim, taču tie ir tik gardi, ka apēdas visai ātri.
Sastāvdaļas:
2 kg gurķi
3 lieli sīpoli
150 g ķiploki
125 g cukurs
70 ml etiķis (9 % )
50 g sāls
diiles pēc gaumes (es lieku daudz)
Pagatavošana:
1. Gurķus sagriez ripiņās, sīpolus – pusapļos un liec traukā.
2. Pievieno ķiploku spiedē sasmalcinātus ķiplokus, sāli, cukuru un etiķi. Beigās pieliec sasmalcinātas dilles un visu rūpīgi samaisi.
3. Traukam uzliec vāku vai nosedz ar ko citu un liec ledusskapī uz aptuveni 14 stundām.
4. Pēc tam gurķus pildi sterilās burkās un aizvāko. Uzglabā ledusskapī.
Atceries!
Tā kā salāti nav pasterizēti, tos var uzglabāt aptuveni pusgadu, taču parasti mūsmājās tie tiek apēsti visai ātri, dažkārt nesagaidot pat rudeni.