Augusts - augļu mušiņu mēnesis. Kāpēc tās pēkšņi pārņem virtuvi un kā no tām atbrīvoties?
Ja virtuvē pēkšņi sākušas lidināties mazas, dzeltenbrūnas mušiņas, visticamāk, pie vainas ir drozofilas jeb augļu mušiņas. Tieši augustā, kad mājās netrūkst gatavu augļu, ogu un dārzeņu, tās kļūst īpaši pamanāmas.
Lai gan šie kukaiņi nav bīstami cilvēkiem, tie var kļūt par īstu apgrūtinājumu, ja netiek laikus ierobežota to vairošanās.
Kāpēc tieši augustā augļu mušiņu ir tik daudz?
Vasaras nogalē mājās bieži glabājas persiki, plūmes, āboli, tomāti, vīnogas un citi nogatavojušies augļi. Augļu mušiņas piesaista ne tikai paši augļi, bet arī to aromāts un rūgšanas process.
Tām pietiek ar nelielu bojājumu augļa mizā, pārgatavojušos banānu vai pat dažām sulas pilēm uz galda, lai sāktu vairoties. Viena mātīte dzīves laikā var izdēt simtiem olu, un siltā laikā jauna paaudze izšķiļas tikai aptuveni nedēļas laikā. Tāpēc dažas mušiņas dažu dienu laikā var pārvērsties veselā barā.
Vai augļu mušiņas ir kaitīgas?
Labā ziņa – augļu mušiņas nekož un nepārnēsā slimības tādā veidā kā, piemēram, odi vai mušas.
Tomēr tās nav arī pilnīgi nekaitīgas. Tā kā mušiņas pārvietojas pa dažādām virsmām, tās var pārnest mikroorganismus uz pārtiku. Turklāt tās paātrina bojātu augļu sadalīšanos un var piesārņot ēdienu, ja tajā nonāk.
Lielākajai daļai cilvēku tas nerada veselības apdraudējumu, taču no higiēnas viedokļa augļu mušiņas virtuvē nav vēlams ciemiņš.
No kurienes tās rodas?
Daudzi domā, ka augļu mušiņas ielido pa logu, taču bieži vien tās mājās nonāk kopā ar veikalā iegādātiem augļiem un dārzeņiem. Uz mizas jau var atrasties olas vai ļoti sīki kāpuri, kurus ar neapbruņotu aci nav iespējams pamanīt.
Mušiņas var vairoties arī:
- atkritumu spainī;
- komposta traukā;
- tukšās dzērienu pudelēs un bundžās;
- izlietnes notekā, kur uzkrājušās pārtikas atliekas;
- traukos ar pārgatavojušiem augļiem.
Kā atbrīvoties no augļu mušiņām?
Svarīgākais ir likvidēt vietu, kur tās vairojas. Ja virtuvē paliks bojāti augļi vai netīrs atkritumu spainis, mušiņas drīz vien atgriezīsies.
Palīdzēs vairāki vienkārši soļi:
- regulāri izmet pārgatavojušos augļus;
- augļus vasarā glabā ledusskapī, ja tas ir iespējams;
- biežāk iztukšo un izmazgā atkritumu spaini;
- izskalo tukšās pudeles un iepakojumus pirms izmešanas;
- iztīri izlietnes noteku, kur var uzkrāties organiskās atliekas.
Ja mušiņu jau ir daudz, var izmantot vienkāršu slazdu. Nelielā traukā ielej ābolu etiķi vai sarkano vīnu, pievieno dažus pilienus trauku mazgājamā līdzekļa un atstāj uz virtuves virsmas. Mušiņas piesaista rūgstošais aromāts, bet līdzeklis samazina šķidruma virsmas spraigumu, tāpēc tās vairs nespēj izkļūt.
Kā nepieļaut, ka tās atgriežas?
Pilnībā izvairīties no augļu mušiņām vasaras beigās ir grūti, taču to skaitu var būtiski samazināt.
Speciālisti iesaka augļus neatstāt uz galda ilgāk, nekā nepieciešams, regulāri tīrīt virtuves virsmas un nepieļaut, ka uz tām uzkrājas saldu dzērienu vai augļu sulas paliekas. Tāpat vērts biežāk iznest bioloģiskos atkritumus, īpaši karstā laikā.
Lai arī augļu mušiņas ir viena no raksturīgākajām augusta "pazīmēm", dažas vienkāršas ikdienas darbības parasti ir pietiekamas, lai tās nepadarītu virtuvi par savu pastāvīgo mājvietu.