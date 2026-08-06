Garšīgi
Vakar 16:15
Kā garšīgi pagatavot brokoli? Iesaka šefpavārs Lauris Aleksejevs
Vienkāršas, pārsteidzošas un gardas, tieši šādas maltītes piestāv vasarai. Tāpēc "Maxima Latvija" kopā ar šefpavāru Lauri Aleksejevu piedāvā brokoļu salātu recepti – krāsainu un sabalansētu maltīti, ko iespējams pagatavot nepilnās 10 minūtēs. Tajā apvienotas svaigas garšas un pārdomāti izvēlētas sastāvdaļas, radot pilnvērtīgu maltīti ikdienai, kas ir arī draudzīga maciņam.
"Labas receptes pamatā vienmēr ir vienkāršība. Nav nepieciešamas sarežģītas tehnikas vai garš sastāvdaļu saraksts, jo pietiek ar svaigiem produktiem un sabalansētām garšām. Ja kvalitatīvas sastāvdaļas iespējams iegādāties par izdevīgākām cenām, piemēram, izvēloties "Zila cena – zema cena" produktus "Maxima" veikalos, gardu ikdienas maltīti pagatavot kļūst vēl vienkāršāk," stāsta šefpavārs Lauris Aleksejevs.
Brokoļu salāti ar kvinoju, granātāboliem un sinepju mērci
Sastāvdaļas:
- 200 g brokoļu (1,69 €/gab.)
- 150 g svaiga gurķa (2,29 €/kg)
- 200 g tomātu (1,99 €/300 g iepakojums)
- 1 sarkanais sīpols (0,79 €/kg)
- 100 g kvinojas (2,29 €/250 g iepakojums)
- 50 g granātābola sēklu (5,49 €/kg)
- 150 g apelsīna (1,99 €/kg)
- 100 g iceberg salātu (1,49 €/gab.)
- 2 g svaiga bazilika (0,99 €/gab.)
- 1 g svaiga timiāna (0,99 €/gab.)
Mērcei:
- 50 ml svaigi spiestas citrona sulas (2,49 €/kg)
- 40 g Dižonas sinepju (1,99 €/210 g iepakojums)
- 60 ml olīveļļas (4,99 €/500 ml iepakojums)
- 70 g “Well Done Premium” vīģu ievārījuma (4,29 €/360 g iepakojums)
- Sāls pēc garšas
Pagatavošanas gaita:
- Kvinoju vāra aptuveni 15 minūtes līdz gatavībai, pēc tam noskalo zem auksta tekoša ūdens un atdzesē.
- Brokoļus 1 minūti plaucē verdošā sālsūdenī, tad nekavējoties atdzesē aukstā ūdenī un sagriež mazākos gabalos.
- Lai pagatavotu mērci – ar putojamo slotiņu sajauc citrona sulu, Dižonas sinepes, olīveļļu, vīģu ievārījumu un sāli līdz viendabīgai konsistencei.
- Lielā salātu bļodā liek sagrieztus gurķus, tomātus, sarkano sīpolu, granātābola sēklas, apelsīna filejas, brokoļus, timiāna lapiņas un atdzesēto kvinoju.
- Salātus pārlej ar pagatavoto mērci, rūpīgi samaisa un pirms pasniegšanas dekorē ar iceberg salātu un svaiga bazilika lapām.