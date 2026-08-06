Kad lietus kļūst par stipru lietu? Ko patiesībā nozīmē milimetri nokrišņu prognozē
Laika prognozēs bieži redzam dažādus skaitļus – milimetrus nokrišņu, vēja ātrumu metros sekundē, temperatūru un sajūtu grādus. Taču ne vienmēr ir skaidrs, ko šie cipari nozīmē ikdienā.
Piemēram, vai prognozētie 30 milimetri lietus nozīmē vienkārši slapju dienu vai jau spēcīgu lietusgāzi, pēc kuras iespējamas applūdušas ielas?
Ko nozīmē milimetri nokrišņu?
Viens milimetrs nokrišņu nozīmē, ka uz viena kvadrātmetra virsmas nokritis aptuveni viens litrs ūdens.
Tas nozīmē, ka 10 milimetri lietus ir aptuveni 10 litri ūdens uz vienu kvadrātmetru, bet 30 milimetri – jau ap 30 litriem.
Kāpēc svarīgi, cik ātri nolīst?
Ne tikai nokrišņu daudzums nosaka, vai lietus būs problēma. Liela nozīme ir arī tam, cik ilgā laikā šis ūdens nolīst.
Ja 30 milimetri nolīst visas dienas laikā, augsne un notekūdeņu sistēmas parasti spēj pakāpeniski tikt galā ar ūdeni. Savukārt, ja tāds pats daudzums nolīst vienas stundas laikā, var veidoties lielas peļķes, applūst ielas un rasties sarežģījumi satiksmē.
Kad lietus tiek saukts par stipru?
Meteorologi nokrišņu intensitāti vērtē pēc tā, cik daudz ūdens nolīst noteiktā laika periodā. Par stipru lietu parasti uzskata nokrišņus, kad īsā laikā nokrīt ievērojams ūdens daudzums.
Latvijā par stipru lietu bieži runā, ja nokrišņu daudzums sasniedz ap 15–25 milimetrus 12 stundās vai mazākā laika periodā. Savukārt ļoti stiprs lietus var nozīmēt vairāk nekā 25–50 milimetrus 12 stundās.
Taču svarīgs ir ne tikai kopējais daudzums, bet arī nokrišņu intensitāte. Piemēram, 30 milimetri lietus diennakts laikā var radīt tikai slapju laiku, bet tie paši 30 milimetri vienas stundas laikā var izraisīt strauju ūdens uzkrāšanos uz ielām, pārplūdušas notekas un lokālus plūdus.
Kāpēc laika prognozes reizēm nepiepildās?
Pat precīzas prognozes nevar vienmēr paredzēt, kur tieši nolīs lietus. Negaisa mākoņi mēdz būt ļoti lokāli – vienā pilsētas daļā var gāzt kā no spaiņa, bet dažus kilometrus tālāk zeme palikt sausa.
Prognozes var mainīties arī tāpēc, ka negaisa mākoņi pārvietojas un maina virzienu.