6 ikdienas produkti, kurus labāk aizstāt: vienkārši triki, kā izvairīties no "slēptajām" piedevām
Daudzi produkti, kurus ikdienā uzskatām par ierastiem, patiesībā satur virkni rūpnieciski pievienotu vielu. Uztura speciālisti iesaka dažas vienkāršas alternatīvas, lai samazinātu īpaši pārstrādātu produktu daudzumu uzturā.
Saldējumu parasti iedomājamies kā vienkāršu produktu – krējums vai piens, cukurs un kāda garša, piemēram, šokolāde vai ogas. Tomēr daudzos veikalos nopērkamajos saldējumos var atrast arī tādas sastāvdaļas kā guāra sveķi, karagināns, saulespuķu lecitīns un dažādas krāsvielas – vielas, kuras vairums cilvēku mājās savā virtuvē nepievienotu.
Šīs ir tipiskas īpaši pārstrādātu pārtikas produktu (UPF – ultra-processed foods) sastāvdaļas. Tie ir produkti, kas rūpnieciski apstrādāti vairāk nekā parasti un bieži satur piedevas, lai uzlabotu garšu, tekstūru vai pagarinātu derīguma termiņu.
Pētījumi liecina, ka liels šādu produktu daudzums uzturā saistīts ar paaugstinātu risku saslimt ar aptaukošanos, 2. tipa cukura diabētu un citām veselības problēmām. Taču pilnībā no tiem izvairīties nav viegli – pārstrādāti produkti ir lētāki, ātrāk pagatavojami un bieži vien kļuvuši par ikdienas uztura sastāvdaļu.
Tomēr nav nepieciešams visu mainīt uzreiz. Dažus ierastos produktus iespējams aizstāt ar vienkāršām mājās pagatavojamām alternatīvām.
Galvenais princips – jo tuvāks produkts ir tā dabiskajai formai, jo mazāka iespēja, ka tas saturēs daudz rūpnieciski pievienotu vielu.