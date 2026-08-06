Marinētas gailenes "Īstās latvju saimnieces" Brigitas Puriņas gaumē
“Ziemas krājumu gatavošana ir mana ražas vācējas virtuves meditācija,” saka Brigita Puriņa. Viņa ir liela sēņotāja un vienmēr gan iemarinē, gan sasaldē gailenes. Tām ziemas krājumos jābūt obligāti.
Marinēšanai Brigita no groza izlasa pašas mazākās gailenes, bet lielākās sagriež, sacep un sasaldē. "Gailenes cepu sviestā tiktāl, kamēr pazūd liekais šķidrums."
Lai atbrīvotu gailenes no smiltīm, Brigita sēnes vienmēr kārtīgi nomazgā un pēc tam notecina. "Man nedarbojas tīrīšana ar birstīti," viņa smaidot saka.
Sēņu un marinādes proporcija – uz 1 l novārītu gaileņu 1 l marinādes.
Nepieciešams:
gailenes
Marinādei:
100 ml 9 % etiķa
⅓ krūzes cukura
3 ēdk. sāls
1 tējk. melno piparu
3–5 krustnagliņas
3–4 smaržīgie pipari
3 nelielas lauru lapas
kaltēts timiāns
1 l ūdens
Pagatavošana:
1. Nelielas, tīras gailenes ber karstā ūdenī un nedaudz apvāri, nokās un uz brīdi ieliec ledusaukstā ūdenī. Pa to laiku sagatavo marinādi.
2. Nolej auksto ūdeni no gailenēm, ber tās karstajā marinādē un vāri 15–20 minūtes.
3. Gailenes kopā ar karsto marinādi pildi sterilās burkās, aizvāko un uz brīdi apgriez ar vāciņu uz leju.
4. Apgriez atpakaļ un pārklāj ar dvieli, lai lēnām atdziest. Glabā vēsā pagrabā.