Pat ledusskapī tie ātri sabojājas: četri produkti, kas var izraisīt saindēšanos
Daudzi cilvēki maldīgi uzskata, ka gatavus ēdienus ledusskapī var droši glabāt gandrīz nedēļu.
Tomēr pārtikas drošības eksperti brīdina: daži ēdienu pārpalikumi var kļūt potenciāli bīstami jau pēc 48 stundām. Pat ja ēdiens nav mainījis smaržu, krāsu vai garšu, tajā var aktīvi vairoties baktērijas, kas spēj izraisīt nopietnu saindēšanos ar pārtiku, vēsta TCH. Noskaidrosim, kurus produktus pēc divām dienām ledusskapī labāk bez vilcināšanās izmest.
Vārīti rīsi
Daudzi uzskata, ka rīsi ir viens no drošākajiem piedevu veidiem, taču tā gluži nav. Neapstrādātos rīsos var būt Bacillus cereus baktērijas sporas, kas spēj izdzīvot arī vārīšanas procesā. Ja gatavi rīsi ilgstoši atrodas istabas temperatūrā vai tiek uzglabāti pārāk ilgi, baktērijas sāk aktīvi vairoties un izdalīt toksīnus.
Tāpēc pēc pagatavošanas rīsus nepieciešams pēc iespējas ātrāk atdzesēt un ievietot ledusskapī. Ja pagājušas vairāk nekā 48 stundas, no šādas piedevas labāk atteikties.
Salāti ar vārītiem dārzeņiem un lapu zaļumiem
Gatavie salāti, īpaši tie, kuros ir salātu lapas, zaļumi, vārīti dārzeņi vai mērces, ātri zaudē svaigumu. Mitrums rada labvēlīgus apstākļus bīstamu mikroorganismu attīstībai.
Ja salāti ledusskapī stāvējuši jau vairākas dienas, tos labāk negaršot, pat ja tie ārēji izskatās pilnīgi normāli. Šāda produkta lietošana uzturā var beigties ar kuņģa darbības traucējumiem vai saindēšanos ar pārtiku.
Neapcepta vai nepietiekami termiski apstrādāta gaļa
Ēdieniem no liellopa gaļas, cūkgaļas vai vistas, kas pagatavoti nepietiekami augstā temperatūrā, nepieciešama īpaši rūpīga uzglabāšana. Arī ledusskapī baktēriju aktivitāte pilnībā neapstājas.
Speciālisti iesaka šādu gaļu neuzglabāt ilgāk par divām dienām. Pirms atkārtotas lietošanas to nepieciešams rūpīgi uzsildīt līdz drošai temperatūrai.
Jūras veltes
Zivis, garneles, mīdijas, kalmāri un citas jūras veltes pieder pie produktiem, kas ātri bojājas. Augstā olbaltumvielu satura dēļ tās ir labvēlīga vide baktēriju vairošanai.
Pat ja jūras veltes visu laiku atradušās ledusskapī, pēc 48 stundām tās vairs nav ieteicams lietot uzturā. Īpaši tas attiecas uz ēdieniem ar mērcēm vai jūras veltēm, kas jau iepriekš atkārtoti uzsildītas.
Kā droši uzglabāt gatavu pārtiku
Lai samazinātu saindēšanās ar pārtiku risku, eksperti iesaka ievērot dažus vienkāršus noteikumus:
- gatavus ēdienus atdzesējiet un ievietojiet ledusskapī ne vēlāk kā divu stundu laikā pēc pagatavošanas;
- uzglabājiet ēdienu hermētiski noslēgtos traukos;
- uzturiet ledusskapja temperatūru ne augstāku par +4 °C;
- uz traukiem norādiet pagatavošanas datumu;
- ja šaubāties par produkta svaigumu, labāk to izmest.
Svarīgi atcerēties: nepatīkamas smaržas vai redzamu bojāšanās pazīmju trūkums nenozīmē, ka produkts ir drošs lietošanai. Dažas baktērijas un toksīni nav nosakāmi pēc ēdiena izskata vai aromāta.