Ārsti brīdina: šķietami nevainīgs priekšmets mājoklī var izraisīt stipras galvassāpes
Ja jūs bieži moka galvassāpes vai migrēna, iemesls var slēpties pavisam negaidītā vietā jūsu mājās.
Lai gan ar galvassāpēm ik pa laikam saskaras gandrīz ikviens, to bieža parādīšanās var nopietni traucēt ikdienas dzīvi. Saskaņā ar Oregonas Veselības un zinātnes universitātes Galvassāpju centra datiem līdz pat vienam cilvēkam no divdesmit galvassāpes var piemeklēt gandrīz katru dienu.
Pastāv vairāki galvassāpju veidi, un to cēloņi var būt ļoti dažādi. Viens no iemesliem, kam bieži nepievērš pietiekamu uzmanību, ir dehidratācija jeb šķidruma trūkums organismā. Dažkārt simptomu mazināšanai pietiek vienkārši izdzert glāzi ūdens.
Starp biežākajiem galvassāpju iemesliem ir arī miega trūkums, ilgstošs darbs pie datora, stress, atteikšanās no kofeīna vai ēdienreižu izlaišana. Galvassāpes var izraisīt arī dažādas saslimšanas, piemēram, vīrusu infekcijas.
Tomēr, kā norāda neirologi, gandrīz katrā mājoklī var atrasties vēl kāds iespējamais galvassāpju izraisītājs, par kuru daudzi cilvēki pat neaizdomājas. Lai no tā izvairītos, dažkārt pietiek ar vienu vienkāršu izmaiņu.
Aromātiskās sveces var izraisīt galvassāpes
Kalifornijas Universitātes Ērvaunas medicīnas centra neiroloģe Kristala Džiča, kura specializējas galvassāpju ārstēšanā, norāda, ka cilvēki, kuri bieži cieš no galvassāpēm, īpaši migrēnas, nereti ir jutīgāki pret dažādām smaržām, tostarp aromātiem, ko izdala aromātiskās sveces.
Pēc viņas teiktā, pagaidām vēl nav pilnībā skaidrs, vai jutība pret smaržām ir viena no izmaiņu pazīmēm smadzenēs, kas notiek pirms migrēnas lēkmes, vai arī spēcīgi aromāti paši par sevi darbojas kā migrēnas izraisītāji.
Jebkurā gadījumā tiek lēsts, ka 25 līdz 75 procentiem cilvēku, kuri cieš no migrēnas, ir pastiprināta jutība pret smaržām. Dažiem cilvēkiem šī jutība saglabājas arī periodos starp migrēnas lēkmēm.
Neiroloģijas un galvassāpju speciālists no "Hartford HealthCare Ayer" Neirozinātņu institūta doktors Nikolass Bellačiko piebilst, ka, lai gan galvassāpes, ko izraisa smaržas, ir salīdzinoši maz pētītas, viņš šo parādību bieži novēro saviem pacientiem.
Saskaņā ar vienu no iespējamajiem skaidrojumiem migrēnas laikā smadzenes kļūst pastiprināti jutīgas pret noteiktiem kairinātājiem, tāpēc smaržas, tostarp aromātisko sveču izdalītie aromāti, var izraisīt galvassāpes vai pastiprināt jau esošu migrēnu. Viņš arī atsaucas uz pētījumu, kas publicēts žurnālā "Headache", kurā 45,5% dalībnieku norādīja, ka smaržas ir viens no migrēnas izraisītājiem.
Kuras sveces rada lielāko risku?
Ja esat jutīgs pret dažādām smaržām, sveču izvēlei vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. Pēc doktores Džičas teiktā, parafīna sveces bieži izdala intensīvāku aromātu nekā cita veida sveces, tādēļ cilvēkiem, kuriem ir nosliece uz galvassāpēm, tās var radīt lielākas problēmas.
Migrēnas rašanos visbiežāk saista ar saldiem, izteiktiem parfimērijas un ziedu aromātiem, īpaši rožu smaržu. Tāpēc daudzi cilvēki, kuri cieš no migrēnas, pat izvairās apmeklēt smaržu un kosmētikas veikalus, kur gaisā sajaucas daudz dažādu spēcīgu aromātu.
Ja galvassāpes jūs bieži piemeklē, ieteicams izvēlēties sveces ar maigāku un dabiskāku aromātu. Dažiem cilvēkiem labāk panesamas var būt, piemēram, sandalkoka, lavandas, salvijas, eikalipta vai svaigas veļas aromāta sveces.
Kā samazināt aromātisko sveču izraisītu galvassāpju risku?
Papildus piemērotāka aromāta izvēlei Džiča iesaka sveces pēc iespējas dedzināt plašās un labi vēdināmās telpās. Mazā, slēgtā telpā aromāts var ātri kļūt pārāk intensīvs.
Ja pat sveces ar vāju aromātu rada diskomfortu, Bellačiko iesaka apsvērt iespēju izmantot LED vai elektroniskās sveces. Tās rada līdzīgu mājīgu atmosfēru, taču neizdala gaisā aromātiskas vielas.
Ārsts arī norāda, ka sveces var ietekmēt gaisa kvalitāti telpās. Lai gan šī problēma nav saistīta tikai ar svecēm, pētījumi liecina, ka gaisa piesārņojums var būt saistīts ar biežākiem migrēnas lēkmju gadījumiem.
Uzlabot gaisa kvalitāti mājās var palīdzēt regulāra ventilācijas sistēmas filtru nomaiņa, putekļu likvidēšana, biežāka uzkopšana ar putekļsūcēju un gaisa attīrītāja izmantošana.
Kad vērsties pie ārsta?
Ja galvassāpes sāk traucēt ikdienas dzīvi, noteikti jākonsultējas ar ārstu. Mūsdienās ir pieejamas efektīvas profilaktiskas ārstēšanas metodes, kas var samazināt migrēnas lēkmju biežumu un padarīt organismu mazāk jutīgu pret apkārtējās vides faktoriem, tostarp spēcīgām smaržām.
Ar atkārtotām galvassāpēm nevajadzētu samierināties vai vienkārši tās paciest. Dažkārt pirmais solis pašsajūtas uzlabošanai var būt pārsteidzoši vienkāršs – pievērst uzmanību tam, vai mājās aizdedzinātās aromātiskās sveces nav viens no simptomu izraisītājiem.
Ieteikumi drošai sveču lietošanai
- Izvēlieties tīrākus produktus: dodiet priekšroku neitrālām, bezkrāsainām un bez smaržas svecēm, īpaši, ja mājās ir bērni, alerģijas slimnieki vai cilvēki ar astmu.
- Izvairieties no gaisa piesārņošanas: aromātisko sveču izdalītās vielas lielā koncentrācijā var izraisīt reiboni vai kairināt gļotādu.
- Sargājiet sveces no bērniem: vienmēr turiet sveces bērniem nepieejamā vietā, jo vaska norīšana vai sveču sajaukšana ar pārtikai līdzīgiem priekšmetiem var izraisīt nelaimes gadījumus.
- Aizdomas par saindēšanos: ja rodas veselības problēmas vai tiek norīts vasks, nekavējoties zvaniet uz 113 vai 112. (Uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana situācijās, kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta un palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes – ir gūta ļoti smaga trauma); (Uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 jāzvana, ja pastāv briesmas dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam!).