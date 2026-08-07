Persiku sezona pašā pilnbriedā: būsi pārsteigts, kā tie ietekmē veselību
Persiku sezona šobrīd ir pašā plaukumā. Tāpēc ir īstais laiks baudīt šos sulīgos augļus un uzzināt, kā tie nāk par labu veselībai.
Persiki satur daudz vitamīnu, antioksidantu un šķiedrvielu. Turklāt tajos ir daudz ūdens un maz kaloriju, tāpēc tie labi iederas veselīgā un daudzveidīgā uzturā, vēsta "Verywell Health".
Ādas veselība
Persikos ir C vitamīns un beta karotīns — antioksidants, ko organisms pārvērš par A vitamīnu. Šīs uzturvielas palīdz uzturēt ādas veselību. C vitamīns ir nepieciešams kolagēna veidošanai un ādas elastības saglabāšanai, savukārt beta karotīns var palīdzēt aizsargāt ādu no saules staru kaitīgās ietekmes.
Ūdens līdzsvars
Pietiekama šķidruma uzņemšana ir ļoti svarīga, jo šūnām, audiem un orgāniem ūdens ir nepieciešams normālai darbībai. Viens vidēja izmēra persiks satur aptuveni 130 gramus ūdens, tāpēc tas palīdz nodrošināt organisma vajadzību pēc šķidruma. Turklāt persikos esošie dabīgie cukuri un minerālvielas var palīdzēt organismam labāk uzņemt ūdeni.
Šķiedrvielas
Vienā persikā ir aptuveni 2,2 grami šķiedrvielu. Tās palīdz uzturēt zarnu veselību, tostarp novērst aizcietējumus un veicina regulāru gremošanu. Arī lielais ūdens daudzums persikos veicina gremošanas procesu un palīdz pārtikai pārvietoties pa gremošanas traktu.
Sirds veselība
Persiki satur kāliju un antioksidantus. Kālijs palīdz atslābināt asinsvadus un piedalās sirds ritma regulēšanā. Antioksidanti var palīdzēt mazināt iekaisumu, kas saistīts ar sirds un asinsvadu slimību attīstību.
Daži laboratoriskie pētījumi liecina, ka persikos esošie savienojumi var palīdzēt samazināt ZBL jeb "sliktā" holesterīna līmeni un paaugstināt ABL jeb "labā" holesterīna līmeni. Tomēr, lai pilnībā apstiprinātu šo ietekmi, nepieciešami turpmāki pētījumi.
Ķermeņa svars
Augļos, tostarp persikos, parasti ir maz kaloriju, taču tie nodrošina organismu ar dažādām nepieciešamām uzturvielām. Viens vidēja izmēra persiks satur aptuveni 50 kilokaloriju, tāpēc tas ir piemērots cilvēkiem, kuri seko līdzi savam svaram.
Savienojumi ar pretvēža iedarbību
Papildus C vitamīnam un beta karotīnam persiki satur arī polifenolus un citus augu savienojumus, kas palīdz aizsargāt organismu no brīvo radikāļu radītiem bojājumiem un var mazināt iekaisumu.
Daži laboratoriskie pētījumi liecina, ka persiku ekstrakti var palēnināt vēža šūnu augšanu, tostarp resnās zarnas un krūts vēža šūnu attīstību. Tomēr tas nenozīmē, ka persiku lietošana uzturā novērš vēzi. Lai noskaidrotu iespējamo ietekmi, nepieciešami turpmāki pētījumi.
Acu veselība
Persiki satur luteīnu, zeaksantīnu un beta karotīnu. Tie ir antioksidanti, kas palīdz aizsargāt acis no bojājumiem. Beta karotīns ir svarīgs arī normālai redzei, tostarp redzei krēslā.
Daži pētījumi liecina, ka lielāks luteīna un zeaksantīna patēriņš var būt saistīts ar mazāku kataraktas un ar vecumu saistītas makulas deģenerācijas attīstības risku.
Imūnsistēma
Persikos esošie antioksidanti var palīdzēt uzturēt imūnsistēmas darbību un mazināt iekaisumu. Daži pētījumi liecina, ka noteikti persikos esošie savienojumi var arī iedarboties antibakteriāli.
Alerģijas simptomi
Daži pētījumi liecina, ka persikos esošie savienojumi var palīdzēt mazināt alerģijas simptomus. Tajos esošie antioksidanti var samazināt iekaisumu, kas savukārt ietekmē organisma imūnreakciju pret alergēniem.
Kādā pētījumā tika konstatēts, ka persiku kauliņu ekstrakts var kavēt histamīna izdalīšanos. Histamīns ir viela, ko organisms izdala alerģiskas reakcijas laikā. Tomēr šeit runa ir par persiku kauliņu ekstrakta iedarbību, nevis par pašu persiku lietošanu uzturā.
Iespējamie riski
Kopumā persiki ir droši lietošanai uzturā. Tomēr to lietošanu var nākties ierobežot vai no tiem izvairīties, ja:
- jums ir alerģija pret persikiem;
- jūs lietojat noteiktus medikamentus, piemēram, diurētiskos līdzekļus jeb urīndzenošus līdzekļus;
- jums ir kairinātu zarnu sindroms vai citi gremošanas traucējumi, kuru simptomus persiki var pastiprināt.