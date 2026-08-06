Gulbenes novadā konstatēta bitēm bīstamā Amerikas peru puve
Saimniecībā Gulbenes novada Rankas pagastā konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas peru puvi, liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" publicētais valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums.
Saistībā ar Gulbenes novada Rankas pagasta "Kalniešos" konstatēto bišu saslimšanu ar Amerikas peru puvi teritorija trīs kilometru rādiusā ap skarto novietni ir noteikta par apdraudēto teritoriju.
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Austrumvidzemes pārvaldes valsts vecākajam veterinārajam inspektoram uzdots Amerikas peru puves apdraudētajā teritorijā veikt bišu saimju klīnisko novērtēšanu pastāvīgajā bišu turēšanas novietnē, veikt aizdomīgā materiāla paraugu noņemšanu laboratoriskai izmeklēšanai, kā arī veikt epidemioloģiskās situācijas izpēti, lai noskaidrotu iespējamās saslimušās un epidemioloģiski saistītās pastāvīgās bišu turēšanas novietnes, un atklātu Amerikas peru puves ierosinātāja izplatīšanās ceļus un iespējamos inficētos objektus.
Savukārt bišu saimju īpašniekiem jāievēro noteiktos pienākumus un jāsadarbojas ar PVD inspektoriem, kuri Amerikas peru puves apdraudētajās teritorijās veiks bišu saimju uzraudzības pasākumus.
Amerikas peru puvi ierosina baktērija "Paenobacillus larvae". Cilvēkam šī slimība nav bīstama, bet tā ir nāvējoša bitēm, ja dravā laikus netiek veikti tās apkarošanas pasākumi. Amerikas peru puve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rada produkcijas nozīmīgu samazināšanos.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.