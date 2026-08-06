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VIDEO: pavārs atklāj “Rubika persiku” tehniku - šādi augli esot visērtāk sagriezt un pasniegt
Kāds pavārs sociālajos tīklos dalījies ar vienkāršu, bet vizuāli iespaidīgu triku, kā sagriezt persiku. Viņa metode, ko internetā jau nodēvējuši par “Rubika persiku”, ļauj augli sadalīt glītos, vienādos gabaliņos, kurus ir ērti pasniegt un baudīt.
Persiku vispirms iegriež vairākās līnijās, pēc tam izdara šķērsgriezumus, izveidojot nelielu režģi. Rezultātā augļa mīkstums atdalās ērtos gabaliņos, bet pats persiks saglabā pievilcīgu izskatu.
Sociālo tīklu lietotāji gan par šo paņēmienu dalās dažādos viedokļos – vieni atzīst, ka tas ir ģeniāls veids, kā ēst sulīgos augļus, kamēr citi joko, ka vienkāršs persiks pēkšņi pārvērsts par nelielu virtuves projektu.
Tomēr ideja guvusi plašu uzmanību, un daudzi atzīst – šādi sagriezts persiks izskatās daudz elegantāk uz galda.