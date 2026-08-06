Daudzi mazgā cepures nepareizi! Kā iztīrīt keponu, lai tas kalpotu ilgāk
Vasarā ērti ir nēsāt cepuri ar nagu – gan galvu no saules var pasargāt, gan acis. Tikai viena nelaime – cepure ātri nosmērējas, bet izmazgāt to tā, lai nesabojātu formu vai nadziņu, ir ļoti grūti, ja vien nezini šos knifus.
Tradicionālā metode ar birsti un ūdeni
* Pirms mazgāšanas cepuri kārtīgi notīri; var izmantot pat birstīti ar mīkstiem sariem. Bļodā ielej remdenu ūdeni un pievieno tam nedaudz maiga veļas vai trauku mazgājamā līdzekļa. Nemērc cepuri karstā ūdenī, jo tad tā var zaudēt formu.
* Ja uz cepures ir traipi, tos ļoti uzmanīgi paberzē ar mazgāšanas līdzeklī samitrinātu birstīti. Var izmantot arī vecu bobu birsti ar mīkstiem sariem.
* Nemērcē nadziņcepuri ilgāk par 15 minūtēm – ilgi esot mitrumā, tā var deformēties.
* Pēc tam kārtīgi izskalo zem vēsa tekoša ūdens. Jāskalo tiešām ilgi un rūpīgi, jo, ja viss mazgāšanas līdzeklis neizskalosies, uz cepures būs manāmas svītras vai plakumi.
* Lai saglabātu cepures formu, ūdeni izspied ļoti saudzīgi. Īpaši svarīgi ir nesalocīt nagu. Cepuri nosusini ar tīru dvieli. Pēc tam ieliec cepurē sausu dvieli, lai tā žūstot nezaudē formu.
Moderni – trauku mašīnā
Iesaka trīs bērnu mamma Karīna Liepiņa no Ādažiem.
Man vīram un trim dēliem ir daudz labu un iemīļotu keponu. Mēs šāda tipa cepures mazgājam trauku mašīnā, un tās kalpo vairākus gadus. Protams, ar laiku tās vairāk nobružājas un izbalē, bet ir tīras. Vīrs internetā ir iegādājies īpašus turētājus – melnus režģus cepures formā, ko var ievietot trauku mašīnā. Mums tajā ir trīs nodalījumi – augšējais ir ēdamrīkiem, pa vidu krūzēm un glāzēm, apakšā ir vieta šķīvjiem. Cepures mazgājam otrajā nodalījumā, un līdz šim rezultāts vienmēr bijis ļoti labs. Cepures ir tīras, un tas neprasa itin nekādas pūles.