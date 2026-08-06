Dārza karaliene lilija: ko darīt, lai tā ziedētu krāšņi un ilgi
Pasaulē ir vairāk nekā simt savvaļas liliju sugu un teju vai tūkstošos skaitāmi hibrīdi un šķirnes. Pie mums liliju audzēšana neprasa nedz lielas pūles, nedz smalku pieeju, jo šīs puķes ir pieticīgas, toties ar krāšņajiem ziediem sagādā bezgala daudz prieka.
Liliju audzēšanas nosacījumu minimums
Pat pieredzējuši liliju audzētāji nav vienisprātis par īsto stādīšanas brīdi. Vairums saka, ka lilijas var stādīt no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Var stādīt arī ziedošu liliju, ja tāda iegādāta vai saņemta dāvanā, tikai ieteicams nogriezt ziedu un kādu trešdaļu kāta, lai sīpolam būtu vairāk spēka ieaugt.
Gandrīz visām lilijām patīk saulaina vai viegli noēnota vieta, vienīgi martagonlilijas labāk jūtas pusēnā. Lilijas labi aug irdenā dārza augsnē, bet slikti – mālā. Ņem vērā – jo vieglāka augsne, jo biežāk karstā laikā tā jālaista. Savukārt skābu augsni ieteicams kaļķot.
Visas lilijas, izņemot tā dēvēto baznīcas liliju, parasti stāda trīs sīpolu dziļumā. Baznīcas liliju stāda seklāk – tā, lai sīpola spico galu klātu tikai pāris centimetru bieza augsnes kārta.
Lilijas jāpārstāda tad, kad ap vienu sīpolu cieši sablīvējušies vēl vairāki sīpoliņi.
Trīs svarīgākie balsti
Mēslo. Ja lilijām ir bālas lapas un tās aug greizas un sīkas, tās jāmēslo ar komplekso pilnmēslojumu.
Laisti. Ja pieturas tāds sausums, ka zāle kļūst brūna un ūdeni vajag visam dārzam, tad lilijas arī ir jālaista.
Apčubini. Ja pavasarī salnu dēļ lilijas apsalst, bojātās lapas vēlams noņemt, lai neizplatās pelēkā puve. Vajadzētu novākt arī nobirušos ziedus, lai, lietainā laikā pūstot, neizplata slimības.